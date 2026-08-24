Evento gratuito contará com apresentações de artistas regionais e nacionais - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento gratuito contará com apresentações de artistas regionais e nacionaisFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/08/2026 15:19

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está preparando uma grande festa para comemorar, no sábado (29), a partir das 17h na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, o Mês da Juventude. O evento, intitulado Festival da Juventude, levará à praça, localizada no coração de Volta Redonda, o som diferenciado do Hip-Hop e do Trap, interpretado por artistas regionais e nacionais, muito prestigiados pelos jovens do município e das cidades vizinhas.

Dentre as atrações regionais que se apresentarão no festival, destacam-se os MCs da Fantástica Fábrica de Freestyle, um projeto em celebração da cultura hip-hop de Volta Redonda, criado em 2024 para comemorar a conquista da Lei Municipal nº 6.092/2022. Esta Lei reconhece as Rodas Culturais e as batalhas de rima como patrimônio cultural e imaterial do município. Atualmente, a Fábrica reúne projetos como a Roda Cultural de Volta Redonda e a Batalha da Aposta. O show abrirá o festival às 18h.

Quem também se apresentará será o trapper volta-redondense TH6, que, durante a sua carreira, já vem realizando apresentações pela região Sul Fluminense, onde já recebeu um prêmio por ter o melhor show da região, além de ter feito shows em outros locais do estado. Ele também acumula mais de 100 mil visualizações em plataformas digitais. A apresentação de TH6 está prevista para começar às 20h.

A principal atração do Festival da Juventude será o trapper baiano Teto. O artista é conhecido pela sua versatilidade musical e pela forma como cativa o público, aliando carisma e talento. Estas características o ajudaram a ter mais de 6 milhões de ouvintes mensais em uma popular plataforma de streaming. A previsão é que a apresentação de Teto inicie às 21h30.

O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, falou sobre o que espera do evento e parabenizou os jovens de Volta Redonda por sempre apoiarem e marcarem presença nos eventos realizados pela secretaria.

“Idealizamos um evento que atenda aos anseios dos jovens de Volta Redonda, proporcionando momentos de lazer e alegria, e nada melhor do que um festival de música para isto. Em nome de toda a equipe da Sejuv, eu agradeço aos jovens da nossa cidade por sempre participarem dos eventos que realizamos e aproveito para convidar todos eles para irem ao Festival da Juventude no dia 29, celebrar este mês que é muito especial”, afirmou Munir Filho.

Segundo a Sejuv, tudo acontecerá de forma organizada e segura para que os jovens da cidade possam curtir as atrações e celebrar com alegria o mês da Juventude.

Outros eventos

No decorrer do mês de agosto, a Secretaria Municipal da Juventude tem realizado diversos eventos com o objetivo de promover a inclusão e a união dos jovens volta-redondenses, e também para aproximá-los e dar a eles senso de pertencimento ao município e aos seus espaços públicos.

Foi com este objetivo que já foram realizados eventos como: Karatê Juv – na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta; Festival de Capoeira – no Memorial Zumbi, no bairro Vila Santa Cecília; Batalha da Aposta – na Praça da Chaminé, no bairro Jardim Paraíba; Torneio de Tênis – na Praça dos Ex-Combatentes, no bairro Sessenta.

Além do Festival da Juventude no sábado, a Sejuv vai promover, na manhã de domingo (30), a Corrida da Juventude, que terá largada no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba.

“É uma satisfação para nós, da Sejuv, termos construído um calendário de eventos tão variado e abrangente para agregar os jovens da nossa cidade. Fizemos isto com muito amor, pois queremos que o jovem de Volta Redonda tenha este sentimento de pertencimento a cada local do município e entenda que ele também pode nos ajudar a construir uma cidade melhor”, finalizou o secretário municipal da Juventude.