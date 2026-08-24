A nova base é integrada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) - Foto: Adriana Cópio - PMVR

A nova base é integrada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp)Foto: Adriana Cópio - PMVR

Publicado 24/08/2026 16:09

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, nesta segunda-feira (24), a Base Avançada da Ordem Pública, no bairro São Lucas. A estrutura está localizada na Rua Carlos Chagas, em um ponto estratégico do município, próximo ao limite com Barra Mansa, e reforça a presença das forças de segurança na região. A inauguração faz parte de um pacote de investimentos da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), voltado ao fortalecimento da segurança e à aproximação das forças de segurança com a população.

A nova base é integrada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e amplia a capacidade de prevenção, monitoramento e respostas mais rápidas às ocorrências, permitindo que o trabalho realizado pelas forças de segurança nas ruas esteja conectado ao sistema de monitoramento do município.

Durante a inauguração, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou a parceria com o Governo do Estado e os investimentos feitos pelo governo municipal na segurança pública.

“Contamos com o Ciosp e mais de 2 mil câmeras de monitoramento, com a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com atuação regional. Semana passada tivemos a inauguração do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, em breve teremos o Batalhão Ambiental e uma unidade operacional especializada de policiamento montado a cavalo e de operações aéreas da Polícia Militar. Tudo isso com atuação regional, que vai fortalecer não só Volta Redonda, mas toda a região. Estamos investindo mais do que nunca na segurança do município”, enumerou.

Neto ainda agradeceu aos profissionais e garantiu empenho no fortalecimento das ações de segurança.

“Sabemos e reconhecemos o trabalho que todas as forças de segurança fazem em Volta Redonda e não medimos esforços para investir. Parabéns à Ordem Pública, à Guarda Municipal e às polícias Civil e Militar, que tanto nos ajudam. Tenho certeza de que essa nova base se soma a toda a estrutura que o município já conta. Saibam que jamais vai faltar disposição e boa vontade. Queremos fazer de Volta Redonda a cidade mais segura desse país”, concluiu.

A cerimônia contou ainda com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, Amauri Pego; do comandante e subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano de Paula e Antônio Almico; do subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Fábio Maranhão; do delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), Vinícius Coutinho, além de servidores da Ordem Pública e moradores da região.

Investimentos ampliam estrutura de segurança

A Base Avançada da Ordem Pública no São Lucas integra uma série de investimentos realizados pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop, para modernizar, ampliar a estrutura e aproximar a população da segurança pública do município.

Entre as principais iniciativas está o Ciosp, que foi modernizado e vem aumentando seu número de câmeras, por meio da instalação de novos equipamentos e da incorporação de câmeras particulares. Atualmente, o sistema conta com cerca de 2,5 mil câmeras de monitoramento distribuídas pelos 122 bairros de Volta Redonda, garantindo o acompanhamento em tempo real de toda a cidade. O município também utiliza tecnologias de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial como ferramentas de apoio ao trabalho da segurança.

Outra frente de atuação é a presença da Guarda Municipal, Ordem Pública e Operação Segurança Presente nos bairros, com equipes e estruturas posicionadas de acordo com as características e necessidades de cada região. Isso reforça o policiamento ostensivo promovido pela Polícia Militar.

Aliado a isso, a Semop criou e coordena grupos de WhatsApp com moradores de todos os bairros, além de diversos segmentos estratégicos, como associações de moradores, feirantes, taxistas, caminhoneiros, comerciantes, profissionais de postos de combustíveis e motoristas de ônibus. Os grupos já somam mais de 27 mil participantes.

A prefeitura também vem investindo na estrutura operacional da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal, incluindo a renovação e ampliação da frota utilizada pelas equipes, além do fortalecimento dos mecanismos de integração com outras corporações que atuam na segurança municipal.