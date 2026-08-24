Evento abriu as portas da unidade da Fevre para a comunidade e apresentou trabalhos desenvolvidos por alunos e professores - Foto: Divulgação/Fevre

Evento abriu as portas da unidade da Fevre para a comunidade e apresentou trabalhos desenvolvidos por alunos e professoresFoto: Divulgação/Fevre

Publicado 24/08/2026 15:33

Volta Redonda - O Colégio Getúlio Vargas, unidade da Fundação Educacional de O Colégio Getúlio Vargas, unidade da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), promoveu no sábado (22) a Expo Vargas 2026, exposição pedagógica que reuniu alunos, professores, familiares e visitantes para conhecer projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. O evento também marcou a comemoração dos 73 anos do colégio da rede pública municipal, celebrado neste mês de agosto.

A exposição apresentou trabalhos desenvolvidos pelos estudantes em diferentes áreas do conhecimento. A abertura contou com a participação da Banda Municipal de Volta Redonda, que realizou uma apresentação com o tema “Sons da cultura Afrodescendente”. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também esteve presente com a “Tenda de Proximidade”.

A Expo Vargas contou ainda com a participação de instituições parceiras. A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), por meio do curso Técnico de Enfermagem, realizado no próprio Colégio Getúlio Vargas, ofereceu serviços de aferição de pressão arterial e glicose aos visitantes. O UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e o IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) participaram com projetos vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), apresentados por estagiários, professores coordenadores e alunos. Já o Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), que também funciona no colégio, montou um estande para divulgar os cursos disponíveis.

Para André Gabriel Moreira Fernandes de Oliveira, a Expo Vargas representa uma oportunidade de acompanhar a produção dos estudantes sob uma nova perspectiva. Este ano ele participou como visitante, depois de ter sido aluno da escola nas edições anteriores.

“É meu primeiro ano sendo visitante, porque nos anteriores eu era aluno. Eu acho que é algo muito bacana a Expo Vargas, é uma grande oportunidade de mostrar o que produzimos no colégio, que existe essa interação entre aluno e professor. É uma oportunidade de se aprofundar mais em uma matéria”, afirmou.

O aluno Éric Agostini, do 8º ano, destacou a importância do trabalho coletivo proporcionado pela exposição. A turma dele apresentou um projeto sobre plantas medicinais trazidas ao Brasil. “Gosto da exposição, porque é uma ótima maneira de fazer os alunos trabalharem em equipe e adquirirem conhecimento. Cada tema é importante para enxergarmos, de maneira diferenciada, cada matéria. Aprendemos sobre muitas plantas e sua importância para a medicina, além de seus benefícios”, contou.

O visitante Douglas Campos Sanches também elogiou a iniciativa e a participação dos estudantes. “Gostaria de relatar a minha gratificação pelo evento. Achei muito interessante os adolescentes expondo as matérias que eles aprendem no dia a dia e mostrando conhecimento sobre cada assunto. Eles deram uma aula para a gente. Foi um momento de interação entre alunos e visitantes. Todos estão de parabéns”, disse.

Integração com a comunidade

O diretor do Colégio Getúlio Vargas, Edmilson Silva, destacou que a Expo Vargas é o principal evento anual da comunidade escolar e representa uma oportunidade de mostrar à população o trabalho desenvolvido durante o ano.

“A Expo Vargas é o maior evento anual de nossa comunidade escolar. Nesse dia nós abrimos as portas da nossa escola para toda a cidade. É um momento de poder mostrar tudo de bom que fazemos ao longo do ano. Não só os trabalhos e projetos dos alunos que mais se destacaram ao longo do ano são apresentados, mas também é uma oportunidade para nossa comunidade apresentar seus talentos, seus empreendimentos e ex-alunos poderem vir e rever a escola. Além disso, aproveitamos sempre para comemorar o aniversário do colégio, que é em agosto e que já está com 73 anos”, afirmou.

“A Expo Vargas é um momento muito especial, porque mostra, na prática, a força da educação e o talento dos nossos alunos e professores. É uma oportunidade de abrir as portas do Colégio Getúlio Vargas para a comunidade, apresentar os projetos desenvolvidos ao longo do ano e fortalecer essa relação entre escola, família e sociedade. Celebrar os 73 anos do colégio junto com esse trabalho pedagógico torna o momento ainda mais significativo”, destacou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.