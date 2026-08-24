Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção PrimáriaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda realiza mais de 3,6 mil atendimentos durante Dia D de Multivacinação
Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção Primária, reforçando a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes
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Expo Vargas celebra projetos pedagógicos e os 73 anos do Colégio Getúlio Vargas, em Volta Redonda
Evento abriu as portas da unidade da Fevre para a comunidade e apresentou trabalhos desenvolvidos por alunos e professores ao longo do ano
Festival de música celebrará o Mês da Juventude de Volta Redonda no sábado (29), na Praça Brasil
Evento gratuito, organizado pela Secretaria Municipal da Juventude, contará com apresentações de artistas regionais e nacionais
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda toma posse para mais 3 anos
Cerimônia no Palácio 17 de Julho reuniu titulares e suplentes representando sociedade civil e poder público, que atuarão de 2026 a 2028
Revitalização do Jardim dos Inocentes entra nos detalhes finais e será entregue à população na próxima sexta-feira (28)
Área de quase 12 mil metros quadrados foi transformada em um espaço de lazer, convivência, preservação ambiental e contato com a natureza no coração da cidade
Prefeitura de Volta Redonda prepara desfile de 7 de Setembro 2026
Maior evento em comemoração à Independência do Brasil da região deve reunir cerca de 10 mil pessoas na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado
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