Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção Primária - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção PrimáriaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/08/2026 15:40

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contabilizou 3.663 atendimentos durante o Dia D da estratégia de Multivacinação, realizado no sábado (22), em todas as unidades da Atenção Primária do município. Ao todo, foram 2.948 doses de vacinas aplicadas e 715 exames e procedimentos realizados, incluindo coleta de exame preventivo, solicitações de mamografia e realização de eletrocardiograma (ECG).

A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. A ação também marcou a primeira edição da estratégia com a oferta da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada neste ano ao Calendário Nacional de Vacinação e indicada para crianças menores de cinco anos, conforme o esquema vacinal.

Além da vacinação, a SMS aproveitou a mobilização para ampliar o acesso das mulheres a serviços de prevenção e diagnóstico. Foram realizados atendimentos para coleta de exame preventivo, além de solicitações de mamografia. Também foram ofertados testes rápidos para hepatites B e C, HIV e sífilis e outros procedimentos de saúde.

Para a diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, a participação da população foi positiva. Ela lembra que a vacinação continua disponível nas unidades de saúde.

“Nós tivemos uma excelente adesão à estratégia de multivacinação no último sábado. Para os pais e responsáveis que não conseguiram comparecer, seguimos com a multivacinação em todas as unidades de saúde para avaliação e atualização da caderneta vacinal”, informou.

“O resultado é fruto do trabalho e da dedicação das nossas equipes e, principalmente, da participação da população. Seguimos trabalhando para fortalecer a prevenção e garantir cada vez mais acesso aos serviços de saúde”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.