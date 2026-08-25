Em resposta ao segundo alerta da Anvisa, órgão municipal está instruindo estabelecimentos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Em resposta ao segundo alerta da Anvisa, órgão municipal está instruindo estabelecimentosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/08/2026 14:46

Volta Redonda - A Vigilância Sanitária de A Vigilância Sanitária de Volta Redonda está orientando as drogarias do município sobre novo alerta de falsificação do medicamento Mounjaro, emitido nessa segunda feira (24). A ação ocorre em resposta imediata a um Alerta Rápido de Notificação emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Vigilância Sanitária reitera o risco do uso de medicamentos falsificados, já que é o segundo alerta emitido pela Anvisa em um intervalo de 15 dias. O comunicado oficial adverte sobre a circulação de unidades falsificadas do medicamento Mounjaro (tirzepatida), utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e controle de peso.

O foco central da operação municipal está na identificação e retenção do lote 955010 (concentração de 5mg/mL), com validade prevista para 05/2028. A detentora oficial do registro do medicamento no Brasil, Eli Lilly do Brasil Ltda, formalizou a falsificação.

“Os profissionais farmacêuticos estão sendo instruídos a revisar minuciosamente seus estoques e a segregar imediatamente qualquer unidade que corresponda ao lote afetado”, explica o coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Amaro.

A comercialização de produtos falsificados configura crime contra a saúde pública e que os estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita diretamente aos canais de denúncia do município ou pelo e-mail oficial da fabricante.

A Vigilância Sanitária orienta consumidores e profissionais de saúde a adquirirem medicamentos apenas em farmácias regularizadas, sempre na embalagem original, dentro da caixa e com emissão de nota fiscal.