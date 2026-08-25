Encontro aconteceu no UGB - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Encontro aconteceu no UGBFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/08/2026 14:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda promoveu na tarde dessa segunda-feira, dia 24, uma reunião com representantes da sociedade para reforçar as novidades nas inscrições para a Chamada Escolar 2027. O encontro, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no Aterrado, teve a participação da Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Volta Redonda (Comuda), Federação das Associações de Moradores (FAM), e outras entidades que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

“O objetivo foi apresentar para essas pessoas as novas regras das inscrições da Chamada Escolar 2027, para que possam atuar como multiplicadores do processo, essencial para o planejamento do número de vagas, compra de materiais, preparação das salas de aula e garantir que nenhuma criança fique sem estudar na rede pública”, disse a subsecretária de Educação, Mônica Seraphim.

As inscrições para as vagas da Educação Infantil e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem ser feitas de 1º a 30 de setembro pelo link https://chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br/, preenchendo o cadastro com os documentos exigidos.

Uma das novidades deste ano é que os responsáveis poderão indicar até cinco escolas de preferência no momento da inscrição. Caso a escolha não seja preenchida por completo, o sistema fará o direcionamento de acordo com a disponibilidade de vagas.

Caso o estudante não seja direcionado para a escola de primeira opção, deverá efetuar a matrícula na unidade para a qual foi encaminhado e, posteriormente, solicitar transferência. Nessa situação, ele será incluído na lista de espera da escola escolhida como primeira opção e poderá ver a posição que ocupa, o que garante mais transparência ao processo.

“A cada ano, buscamos aprimorar o acesso à Chamada Escolar, tornando a inscrição mais segura, transparente e organizada para as famílias. A possibilidade de indicar até cinco escolas de preferência e acompanhar a posição na lista de espera são avanços importantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Em caso de dúvidas, os responsáveis podem procurar a unidade escolar mais próxima ou a Secretaria Municipal de Educação para mais informações sobre a Chamada Escolar.

Educação Infantil

Para a Educação Infantil, poderão ser inscritas crianças para creche, nascidas entre 1º de abril de 2023 e 30 de novembro de 2026; e para a pré-escola, nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2023.

No momento da inscrição, será necessário apresentar o número do NIS (Número de Identificação Social), certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e CPF do responsável e do aluno.

EJA

Já para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os candidatos deverão apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) e comprovante de residência. A rede municipal oferece gratuitamente aos estudantes da modalidade: uniforme, material escolar, cartão para passagem e merenda escolar.