Encontro aconteceu no UGBFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Educação de Volta Redonda orienta comunidade sobre novidades da Chamada Escolar 2027
Encontro no UGB reuniu representantes de conselhos municipais, Câmara de Vereadores, associações de moradores e outras entidades
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Encontro no UGB reuniu representantes de conselhos municipais, Câmara de Vereadores, associações de moradores e outras entidades
Câmeras da Ordem Pública ajudam a localizar e prender apontado como líder do tráfico em Volta Redonda
Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de Segurança; homem era procurado por tráfico, homicídio e porte de arma
Base Avançada da Ordem Pública de Volta Redonda é inaugurada no São Lucas
Estrutura fica em ponto estratégico, no limite com Barra Mansa, e é integrada ao Ciosp, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das forças de segurança
Volta Redonda realiza mais de 3,6 mil atendimentos durante Dia D de Multivacinação
Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção Primária, reforçando a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes
Expo Vargas celebra projetos pedagógicos e os 73 anos do Colégio Getúlio Vargas, em Volta Redonda
Evento abriu as portas da unidade da Fevre para a comunidade e apresentou trabalhos desenvolvidos por alunos e professores ao longo do ano
Festival de música celebrará o Mês da Juventude de Volta Redonda no sábado (29), na Praça Brasil
Evento gratuito, organizado pela Secretaria Municipal da Juventude, contará com apresentações de artistas regionais e nacionais
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