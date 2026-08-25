Mostra reúne cerca de 60 fotografias e textos poéticos de autores de diferentes regiões do Brasil - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Mostra reúne cerca de 60 fotografias e textos poéticos de autores de diferentes regiões do BrasilFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/08/2026 14:50

Volta Redonda - O Espaço das Artes Zélia Arbex, equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de O Espaço das Artes Zélia Arbex, equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda , recebe a partir desta quinta-feira (27), às 19h, a exposição “Viventes: Tributo a Sebastião Salgado”. A abertura contará também com o “Flashes Poéticos”, apresentação poética dos acadêmicos da Academia Volta-Redondense de Letras (AVL), Guilherme Tadeu e Lee Brasil, que farão a leitura de versos que dialogam com os registros fotográficos apresentados na exposição.

Com curadoria de Carmem Teresa Elias, a mostra reúne aproximadamente 60 obras, entre fotografias e textos poéticos, e presta homenagem ao legado do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A exposição aborda temas como dignidade humana, trabalho, desigualdade social, meio ambiente e memória.

A exposição é construída a partir das temáticas presentes na trajetória de Sebastião Salgado e reúne autores e poetas de diferentes regiões do país. As obras dialogam com a estética e com questões recorrentes na produção do fotógrafo, como o trabalho humano, as desigualdades sociais e a memória do povo brasileiro.

Mais do que uma homenagem, “Viventes” propõe ao público uma reflexão sobre as diferentes formas de existência e sobre histórias que muitas vezes permanecem invisíveis no cotidiano. A mostra estabelece, ainda, uma relação com a realidade local, valorizando pessoas, territórios e trajetórias que fazem parte da construção da memória coletiva.

“Viventes” também possui caráter educativo e busca estimular a leitura de imagens, a interpretação de textos, a reflexão crítica e o debate sobre o Brasil contemporâneo. A proposta permite a realização de ações com escolas e com o público em geral, aproximando arte, educação, memória e cidadania.

“É uma grande satisfação receber em Volta Redonda uma exposição que dialoga com temas tão importantes para a sociedade. Essa mostra também fará parte da programação da 20ª Primavera dos Museus, que acontece no fim de setembro. É uma oportunidade de integrar Volta Redonda a uma mobilização nacional e de aproximar ainda mais a população da produção artística e da reflexão sobre a nossa história e o nosso patrimônio”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A exposição “Viventes: Tributo a Sebastião Salgado” fica aberta para visitação até 25 de setembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira.