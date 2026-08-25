Mostra reúne cerca de 60 fotografias e textos poéticos de autores de diferentes regiões do BrasilFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe exposição ‘Viventes: Tributo a Sebastião Salgado'
Mostra reúne cerca de 60 fotografias e textos poéticos de autores de diferentes regiões do Brasil e propõe reflexão sobre diversos assuntos
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Vigilância Sanitária de Volta Redonda orienta drogarias sobre reincidência de falsificação de Mounjaro
Em resposta ao segundo alerta da Anvisa, órgão municipal está instruindo estabelecimentos a revisarem estoques e a separar unidades que correspondam ao lote afetado
Educação de Volta Redonda orienta comunidade sobre novidades da Chamada Escolar 2027
Encontro no UGB reuniu representantes de conselhos municipais, Câmara de Vereadores, associações de moradores e outras entidades
Câmeras da Ordem Pública ajudam a localizar e prender apontado como líder do tráfico em Volta Redonda
Monitoramento identificou veículo onde estava o suspeito e acionou equipe do Sistema Integrado de Segurança; homem era procurado por tráfico, homicídio e porte de arma
Base Avançada da Ordem Pública de Volta Redonda é inaugurada no São Lucas
Estrutura fica em ponto estratégico, no limite com Barra Mansa, e é integrada ao Ciosp, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das forças de segurança
Volta Redonda realiza mais de 3,6 mil atendimentos durante Dia D de Multivacinação
Ação foi realizada em todas as unidades da Atenção Primária, reforçando a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes
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