Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 27/08/2026 14:21

Volta Redonda - A integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia foram fundamentais para a localização e prisão de suspeitos de crimes em A integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia foram fundamentais para a localização e prisão de suspeitos de crimes em Volta Redonda . Dois homens, de 35 e 40 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nessa quarta-feira (26), suspeitos de envolvimento em dois roubos a estabelecimentos comerciais ocorridos nos bairros São Sebastião e Açude.

A ação começou após um roubo praticado em um estabelecimento comercial no bairro São Sebastião, na noite de terça-feira (25). Os investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) analisaram imagens de câmeras de segurança e do sistema de monitoramento da prefeitura e identificaram o veículo utilizado na ação.

O automóvel passou a ser acompanhado pelo sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O veículo foi localizado no bairro Aterrado e a informação repassada às equipes policiais, que realizaram a abordagem.

Com um dos suspeitos, que conduzia o veículo, foram encontradas uma réplica de pistola, uma touca ninja, uma touca peruana e máscaras que teriam sido utilizadas nos roubos. Também foram localizados parte dos objetos subtraídos durante o crime e duas placas de outro veículo, que haviam sido furtadas em Barra Mansa.

O segundo suspeito foi localizado em uma residência no bairro Santa Cruz. No imóvel, os policiais também encontraram roupas que teriam sido utilizadas durante os crimes.

As investigações apontaram, ainda, que os dois homens também são suspeitos de outro roubo a estabelecimento comercial, ocorrido no bairro Açude, no dia 24 de agosto.

Suspeito já havia sido preso por roubo

Segundo a Polícia Civil, o homem de 40 anos já havia sido preso em 2021 por envolvimento em um roubo de R$ 164 mil em uma casa lotérica de Barra do Piraí.

Os dois homens foram encaminhados à 93ª DP, onde permaneceram presos em flagrante pelo crime de roubo a estabelecimento comercial. Após os procedimentos legais, eles seriam encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça. Até o momento, não foi possível contato com a defesa de ambos os suspeitos.