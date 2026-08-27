Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop
Câmeras da Ordem Pública ajudam Polícia Civil a prender dupla suspeita de roubos em Volta Redonda
Integração entre as forças de segurança e monitoramento com uso da tecnologia permitiram identificar veículo utilizado nos crimes e localizar homens
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Capacitação gratuita, realizada a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e o UGB, oferece 60 vagas
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