Programas da prefeitura promovem mais qualidade de vida à população idosa - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Programas da prefeitura promovem mais qualidade de vida à população idosaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 26/08/2026 14:27

Volta Redonda - Com uma população estimada em cerca de 280 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2025, Com uma população estimada em cerca de 280 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2025, Volta Redonda se destaca nacionalmente como uma cidade referência no cuidado e atendimento à população idosa. O reconhecimento mais recente foi exibido pelo programa Expedição Rio, da TV Globo, que mostrou o trabalho realizado pelo governo municipal em prol da terceira idade.

Em sua nova temporada, o episódio do último fim de semana mostrou o trabalho desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), que promove atividade física aliada a lazer para a Melhor Idade. Com o Parque Aquático Municipal como cenário, o programa televisivo destacou como o projeto Viva Melhor impacta diretamente na qualidade de vida dos idosos.

“O Viva Melhor é referência no Brasil, reconhecido por universidades como o projeto mais longevo do país para maiores de 60 anos. Hoje, cerca de 10 mil idosos participam do projeto”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Em meio a partidas de tênis de mesa, peteca, câmbio, queimada e outras atividades das Olimpíadas Viva melhor, os apresentadores Alexandre Henderson e Daniella Dias mostraram, em cerca de 12 minutos de reportagem e de forma divertida e animada, como as políticas públicas do município contribuem para o envelhecimento saudável dos moradores.

“Pratico (queimada) há um ano. A ginástica eu pratico há três anos. Minha vida melhorou 101%. Saúde, saúde, saúde”, afirmou Kosmo da Silva, aluno de ginástica do bairro Jardim Vila Rica e que pratica também dança de salão e câmbio.

Saúde, convivência, lazer e muito mais

O Viva Melhor e todo o trabalho da prefeitura voltado aos idosos também foi destaque no Jornal Extra, que contou um pouco sobre as atividades gratuitas e serviços ofertados em Volta Redonda, unindo saúde, atividade física, convivência, assistência social, lazer e proteção.

Em entrevista ao jornal, Regina Dalva, de 76 anos, conta como as atividades que participa ajudam no seu dia a dia. “Faço hidroginástica e ginástica. Aqui tem muita oferta, tem escola dos idosos. Os professores são muito atenciosos, eles nos dão muita atenção. Minha vida em casa é difícil, então, durante as atividades, é a hora em que sinto que sou mais feliz, porque não tenho muitas oportunidades de sair”, relatou Dona Regina.

E a famosa Viagem da Melhor Idade também foi lembrada pela publicação, que é citada como uma das ações preferidas pelos participantes dos programas da prefeitura, funcionando como uma recompensa à frequência nas atividades. O objetivo é beneficiar os idosos assíduos e, consequentemente, promover mais saúde e bem-estar a essa parcela da população.

Referência para gestores

As políticas públicas para a Melhor Idade de Volta Redonda também foram referência durante exibição recente do programa Conexão Globonews, no qual o comentarista político Fernando Gabeira destacou as inciativas da administração municipal como referência para gestores do país.

“Na vida, a gente tem observado que os municípios já avançaram muito em políticas para os idosos. Eu acompanho há alguns anos a política de Volta Redonda para os idosos. É uma política realmente muito ampla, que tem vários aspectos de atendimento aos idosos, de exercícios, de lazer, inclusive, de vez em quando, trazem os idosos para verem o mar aqui no Rio de Janeiro”, comentou Gabeira, citando o trabalho do prefeito Antonio Francisco Neto à frente das iniciativas voltadas à terceira idade.

“Existe uma política ampla desenvolvida por um prefeito, o Neto, que era preocupado com isso, e que continua a existir em Volta Redonda. Acho que todos os candidatos à presidência que estivessem interessados poderiam dar uma olhada lá (Volta Redonda), no que foi feito, porque isso pode ser uma boa inspiração nacional”, declarou Gabeira.

Para o prefeito Neto, esse reconhecimento do trabalho voltado à Melhor Idade de Volta Redonda reforça a necessidade de se continuar com essa política pública e avançar cada vez mais no cuidado com a população acima dos 60 anos no município.

“É um orgulho enorme ver Volta Redonda sendo apontada como referência, justamente em um momento em que o Brasil inteiro discute como cuidar melhor de uma população que está vivendo mais, e que merece envelhecer com saúde, autonomia, convivência e qualidade de vida. Enquanto eu for prefeito, a Melhor Idade sempre será prioridade. Precisamos cuidar de quem tanto já fez pela nossa cidade”, frisou Neto.