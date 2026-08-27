Volta Redonda será a única representante do estado do Rio de JaneiroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Educação de Volta Redonda vai representar o Brasil em evento na sede do Google, nos EUA
Única do estado do Rio convidada para imersão no Vale do Silício, cidade será representada por servidores da rede municipal em encontro com lideranças educacionais
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Seminário destaca protagonismo das crianças e valoriza experiências da Educação Infantil em Volta Redonda
Evento reuniu profissionais da rede municipal para compartilhar práticas, relatos e trajetórias que fortalecem o trabalho pedagógico com as crianças
Melhor Idade de Volta Redonda vira referência nacional em envelhecimento saudável
Recentes publicações mostram como programas da prefeitura promovem mais qualidade de vida à população idosa
Inscrições para a 5ª turma do Curso Preparatório do Diploma Cidadão entram na reta final, em Volta Redonda
Capacitação gratuita, realizada a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e o UGB, oferece 60 vagas
Sistema Integrado de Segurança Pública prende casal por furto a farmácia em Volta Redonda
Ação rápida do serviço da Secretaria de Ordem Pública recuperou produtos de higiene pessoal e suplementos
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe exposição ‘Viventes: Tributo a Sebastião Salgado'
Mostra reúne cerca de 60 fotografias e textos poéticos de autores de diferentes regiões do Brasil e propõe reflexão sobre diversos assuntos
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