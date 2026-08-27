Volta Redonda será a única representante do estado do Rio de Janeiro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda será a única representante do estado do Rio de JaneiroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/08/2026 14:18

Volta Redonda - A Educação de A Educação de Volta Redonda alcançou mais um marco de destaque nacional e internacional. O município foi selecionado pelo Google for Education para participar da “Imersão no Vale do Silício com o Google”, um encontro exclusivo de tecnologia e inovação pedagógica, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro na sede global da multinacional, em Mountain View, Califórnia (EUA).

O município se destaca como o único do estado do Rio de Janeiro e um dos poucos do Brasil a receber o convite da instituição para este encontro de lideranças educacionais. A indicação é fruto do reconhecimento direto do Google aos resultados obtidos pelo Projeto de Transformação Digital implementado na rede municipal de ensino, que rendeu a Volta Redonda o título de “Município de Referência Google for Education”.

Para absorver as novas tecnologias e tendências globais que serão aplicadas nas escolas municipais, a cidade será representada por dois servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME). Durante o encontro com outras lideranças educacionais, serão promovidas troca de experiências globais, com palestras e treinamentos exclusivos com as equipes globais de produto e engenharia do Google; visita institucional, incluindo imersão no Googleplex, o complexo principal da sede do Google na Califórnia; e conexão acadêmica, com visita guiada à Universidade de Stanford, referência mundial em inovação e conhecimento.

“O foco principal da participação de Volta Redonda é conectar a rede municipal ao que há de mais avançado no mundo em ferramentas digitais de aprendizagem e intencionalidade pedagógica no uso da tecnologia”, explica o coordenador de Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Educação (SME), Bruno Moreira.

De acordo com SME, o conhecimento assimilado durante o evento servirá de subsídio para a elaboração das próximas etapas da política municipal de tecnologia e inovação educacional, beneficiando diretamente os alunos e professores da rede pública.

“O trabalho realizado com as salas Google em escolas da nossa rede de ensino já é reconhecido como o primeiro do estado do Rio e o quinto no país a conquistar o selo de referência Google for Education. E agora, com esse convite, temos certeza que a Educação de Volta Redonda está no caminho certo para oferecer um ensino público cada vez melhor”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a equipe da Educação pelo reconhecimento. “É motivo de orgulho para nossa cidade ver que nossa Educação é referência. Superamos a média estadual no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), igualando a nacional, e agora vamos levar o nome da nossa cidade para fora do país. Parabéns a todos pelo empenho e dedicação, e vamos seguir trabalhando para que nossos estudantes tenham as melhores condições de ensino”, frisou Neto.