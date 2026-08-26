Evento aconteceu no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento aconteceu no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro AterradoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 26/08/2026 14:32

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda realizou, nessa terça-feira (25), o Seminário da Semana Nacional da Educação Infantil, com o tema “A vez e a voz das crianças: escutas, linguagens e infâncias”. A programação aconteceu no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado, e marcou o Dia Nacional da Educação Infantil, reunindo profissionais da rede municipal para celebrar as diferentes infâncias, compartilhar experiências desenvolvidas nas unidades de ensino e reafirmar o compromisso com uma Educação Infantil construída a partir da escuta e do protagonismo das crianças.

O encontro contou com a participação de representantes das equipes pedagógicas e de liderança das unidades escolares, integrantes dos conselhos comunitários escolares, professores e profissionais que atuam diretamente com as crianças. A programação também trouxe relatos de experiências, homenagens e apresentações de estudantes da rede.

A subsecretária municipal de Educação, Mônica Seraphim, destacou a importância de valorizar o trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais da rede e de reconhecer as crianças como protagonistas do processo educativo.

“A Educação Infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e precisa ser construída com escuta, acolhimento e respeito às diferentes formas de expressão. Este seminário é uma oportunidade de valorizar os profissionais que fazem esse trabalho acontecer todos os dias e, principalmente, de reafirmar que as crianças precisam ter espaço para se expressar, participar e ser ouvidas. Dar lugar, vez e voz às crianças é também fortalecer uma educação pública de qualidade”, afirmou.

Ao longo do seminário, foram abordados diferentes aspectos do trabalho desenvolvido na Educação Infantil de Volta Redonda, como as múltiplas linguagens das crianças, os registros pedagógicos, as narrativas, as ilhas de experiências e a participação das famílias e da comunidade na construção do cotidiano escolar.

Crianças no centro da programação

Como o tema do seminário propõe, as crianças também ocuparam o centro do encontro. Três unidades participaram com apresentações: a Creche Municipal Ayrton Senna; o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lúcia Silveira Braga; e a Escola Municipal Professora Juracy Varanda de Almeida Gama.

A proposta foi evidenciar que a criança se expressa de diferentes maneiras, não apenas pela fala, mas também pelo corpo, gestos, olhar, desenhos, brincadeiras, escolhas e pelas relações que estabelece com o mundo. Para a chefe da Seção de Educação Infantil da SME, Isis Carvalho Alves, garantir a voz das crianças exige mais do que permitir que elas se expressem: é necessário desenvolver uma escuta atenta e verdadeira.

“Não é só deixar a criança falar. É a gente ouvir de verdade o que a criança está dizendo. Um bebê, por exemplo, não vai necessariamente usar a palavra para se expressar, mas vai usar o corpo, as expressões, o olhar. A criança fala de variadas formas, e nosso compromisso é estar disponível para escutar essas diferentes linguagens”, destacou.

Segundo Isis, a iniciativa integra uma mobilização que a SME realiza todos os anos durante o mês de agosto, com ações nas unidades escolares para dar visibilidade à importância da Educação Infantil.

“Todo o trabalho é realizado no decorrer do ano, mas, em agosto, sempre fazemos algo para dar visibilidade a essa data. Nos últimos três anos, realizamos webinários e, neste ano, quisemos estar juntos, presencialmente, trazendo representatividades das escolas e dando espaço para que elas compartilhassem suas experiências”, explicou.

“Valorizar a Educação Infantil é valorizar nossas crianças e os profissionais que trabalham diariamente por uma educação pública de qualidade, com escuta, acolhimento e respeito às diferentes infâncias”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.