Decisão beneficia moradores do Reflexo do Amanhã e da Ocupação da PazFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Justiça acata pedido da Prefeitura de Volta Redonda e suspende reintegração de posse contra famílias de ocupações
Decisão beneficia moradores do Reflexo do Amanhã e da Ocupação da Paz; município desapropriou uma das áreas e apresentou solução habitacional para as famílias da outra ocupação
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