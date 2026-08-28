A 4ª temporada do projeto cultural itinerante e gratuito começou em agosto e vai até dezembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A 4ª temporada do projeto cultural itinerante e gratuito começou em agosto e vai até dezembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 28/08/2026 14:49

Volta Redonda - As apresentações de setembro do projeto itinerante As apresentações de setembro do projeto itinerante Palco Sobre Rodas , que leva atrações culturais para praças, quadras e outros espaços públicos de Volta Redonda, começa na terça-feira, dia 1º, pelo bairro Barreira Cravo. O caminhão com carroceria adaptada, que conta com telão de LED de 8 metros e funciona como palco para os espetáculos artísticos, estará estacionado em frente ao Ressaquinha, das 19h às 22h. Um dia antes (31/8, segunda-feira) tem a última apresentação de agosto, no Monte Castelo (Praça Maria de Lourdes); e ao longo do mês de setembro, o projeto vai beneficiar outros 17 bairros do município.

A programação reúne duas peças teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família. Na programação musical, o público poderá reviver as tradicionais cantigas de roda, resgatando brincadeiras e músicas que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.

O Palco Sobre Rodas está na 4ª temporada, que iniciou em agosto e vai até dezembro, levando cultura, de graça, para cerca de 70 bairros de Volta Redonda. Com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e realização do Blog Minuto Cultural, o projeto conta com o patrocínio da Light, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).

“A descentralização da cultura é uma das prioridades da secretaria em Volta Redonda e o Palco Sobre Rodas é um grande aliado desse objetivo. Sediar mais uma temporada é garantir que a cultura e a arte cheguem a todos os bairros do município, beneficiando pessoas de todas as idades, reunindo famílias em torno de espetáculos artísticos e gratuitos”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que o Palco Sobre Rodas amplia a oferta de atividades culturais nos bairros e aproxima a população dos artistas locais. “Esse projeto democrático leva cultura para todos os bairros de Volta Redonda. Somos muito gratos ao apoio da Light em mais essa temporada.”

Patrocinadora do Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo, a Light destaca o papel da cultura na relação com as comunidades e na ocupação dos espaços públicos.

“Acreditamos que a cultura é uma importante ferramenta de transformação social e de fortalecimento dos vínculos entre as pessoas e os territórios onde vivem. Apoiar o Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo reforça o compromisso da Light com iniciativas que ampliam o acesso à arte, à cultura e ao lazer, levando programação gratuita e de qualidade para diferentes bairros de Volta Redonda”, destaca Daniel Mendonça, diretor-adjunto de Relações Institucionais da Light.

Última apresentação de agosto:

Dia 31/8 (segunda-feira) – Monte Castelo (Praça Maria de Lourdes – Rua Professor Maurílio Gomes da Silva)

Programação de setembro

Dia 1º (terça-feira) – Barreira Cravo (em frente ao Ressaquinha)

Dia 2 (quarta-feira) – São Carlos (final da Avenida Florestal)

Dia 3 (quinta-feira) – Vista Bela (perto quadra de esportes)

Dia 7 (segunda-feira) – Mariana Torres

Dia 8 (terça-feira) – Água Limpa (Túnel 20)

Dia 9 (quarta-feira) – Santa Rita do Zarur (Praça Jurandir do Nascimento, Rua Lambari)

Dia 10 (quinta-feira) – Vila Mury (Praça Agnelo Inácio, antiga Lions Clube, rua da Padaria)

Dia 14 (segunda-feira) – Aero Clube (Rua Capitão João Maurício de Medeiros, 246 – em frente ao trailer do Dinei)

Dia 15 (terça-feira) – Nova Primavera (Praça do bairro, na Rua Ponciano)

Dia 16 (quarta-feira) – Siderópolis (Rua 651, em frente ao nº 20)

Dia 17 (quinta-feira) – Parque das Ilhas (Praça principal)

Dia 21 (segunda-feira) – Santa Cruz (início do bairro, no canteiro central)

Dia 22 (terça-feira) – Volta Grande I (Rua da Feira – Rua 1050)

Dia 23 (quarta-feira) – Caieira (Ponto final do ônibus, na Praça Gilson Leopoldino)

Dia 24 (quinta-feira) – Roma I (Praça Libiano Abbiati, na Rua Bolívar)

Dia 28 (segunda-feira) – São Lucas (ao lado do supermercado)

Dia 29 (terça-feira) – Morro da Paz (Praça principal)

Dia 30 (quarta-feira) – Vila Brasília (em frente ao Colégio Estadual Brasília)