Evento reúne teatro, cinema e exposição em outubro, com atividades em Volta RedondaFoto: Divulgação
17ª edição do Festival GACEMSS da Criança traz programação gratuita ao Sul Fluminense
Evento reúne teatro, cinema e exposição em outubro, com atividades em Volta Redonda e agendamento já aberto para as sessões
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Câmeras da Ordem Pública ajudam Polícia Civil a prender dupla suspeita de roubos em Volta Redonda
Integração entre as forças de segurança e monitoramento com uso da tecnologia permitiram identificar veículo utilizado nos crimes e localizar homens
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Evento reuniu profissionais da rede municipal para compartilhar práticas, relatos e trajetórias que fortalecem o trabalho pedagógico com as crianças
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