Evento reúne teatro, cinema e exposição em outubro, com atividades em Volta Redonda - Foto: Divulgação

Evento reúne teatro, cinema e exposição em outubro, com atividades em Volta RedondaFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 14:34

Volta Redonda - O maior festival cultural voltado para o público infantil do Sul Fluminense está de volta. Em 2026, o Festival GACEMSS da Criança chega à sua 17ª edição, reafirmando o compromisso com a democratização da cultura, a valorização da infância e a formação de novos públicos. Com programação inteiramente gratuita, o projeto prevê apresentações teatrais, oficinas, exibição de filmes e exposição fotográfica, abrangendo cidades como O maior festival cultural voltado para o público infantil do Sul Fluminense está de volta. Em 2026, o Festival GACEMSS da Criança chega à sua 17ª edição, reafirmando o compromisso com a democratização da cultura, a valorização da infância e a formação de novos públicos. Com programação inteiramente gratuita, o projeto prevê apresentações teatrais, oficinas, exibição de filmes e exposição fotográfica, abrangendo cidades como Volta Redonda , Barra Mansa, Pinheiral, Quatis, Resende e outros municípios do Sul Fluminense.

Ao longo de 16 edições anteriores, o festival já alcançou um público de mais de 100 mil pessoas, promovendo o acesso à arte em diversas linguagens e o intercâmbio entre municípios da região.

Em outubro, o festival retorna aos palcos com dez apresentações de teatro infantil entre os dias 5 e 9, divididas em sessões matutinas e vespertinas, voltadas para alunos das redes pública e particular de ensino e para o público geral. As apresentações ocorrem no Teatro GACEMSS, em Volta Redonda, com entrada gratuita mediante agendamento pelos telefones (24) 3343-1770, 3025-1425 e 98819-1790.

A programação de teatro traz os espetáculos "Água, Pra Que Te Quero", da Cia Cria Teatro, no dia 5; "João e Maria", da Cia Teatral Arte in Foco, no dia 6; "A Cigarra e a Formiga", do grupo Washington Kellington, no dia 7; "Navegando Pelo Mar de Sete Cores", da Cia de Artes Intervalo, no dia 8; e "Trupe de Volta", da Cia Risca, encerrando no dia 9.

O público também poderá conferir dez exibições de filmes infantis no Cine Teatro GACEMSS, entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, com sessões às 9h30 — com intérprete de Libras — e às 14h, recomendadas a partir de 5 anos. Já a exposição fotográfica "Entre Cenas & Memórias", com imagens captadas ao longo dos anos pelo fotógrafo Wallace Feitosa e colaboradores, fica em cartaz de 3 a 12 de outubro no Espaço das Artes Zélia Arbex, em Volta Redonda, com visitação gratuita de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O projeto reforça ainda o compromisso com a inclusão, com um plano de acessibilidade que prevê intérpretes de Libras, audiodescrição via aplicativo e estrutura física adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para a presidente do GACEMSS, Adriana Mussel, o festival representa uma alegria para a organização por ampliar, pelo segundo ano consecutivo, o acesso gratuito à cultura para crianças e famílias da região. O evento foi contemplado pelo Edital Fomenta Festival 2024, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.