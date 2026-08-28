Horta comunitária foi instalada no bairro BrasilândiaFoto: Divulgação/Sesan
Horta comunitária do bairro Brasilândia realiza primeira colheita em Volta Redonda
Projeto da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional une combate à insegurança alimentar, sustentabilidade e participação direta dos moradores
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Palco Sobre Rodas inicia apresentações de setembro na próxima terça-feira (1º)
A 4ª temporada do projeto cultural itinerante e gratuito começou em agosto e vai até dezembro, beneficiando cerca de 70 bairros do município
17ª edição do Festival GACEMSS da Criança traz programação gratuita ao Sul Fluminense
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Companhia do Batalhão de Ações com Cães sediada em Volta Redonda faz primeira ocorrência na região
Unidade recém-inaugurada atuou em apoio ao 10º BPM, em Barra do Piraí; cães Puma e Mily ajudaram na localização de drogas, arma e munições
Justiça acata pedido da Prefeitura de Volta Redonda e suspende reintegração de posse contra famílias de ocupações
Decisão beneficia moradores do Reflexo do Amanhã e da Ocupação da Paz; município desapropriou uma das áreas e apresentou solução habitacional para as famílias da outra ocupação
Câmeras da Ordem Pública ajudam Polícia Civil a prender dupla suspeita de roubos em Volta Redonda
Integração entre as forças de segurança e monitoramento com uso da tecnologia permitiram identificar veículo utilizado nos crimes e localizar homens
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