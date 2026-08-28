Encontro da Smas reuniu advogados, psicólogos e nutricionistas - Foto: Jean Alves/Smas

Encontro da Smas reuniu advogados, psicólogos e nutricionistasFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 28/08/2026 15:05

Volta Redonda - A garantia de direitos, o acolhimento e a proteção de famílias em situação de vulnerabilidade social dependem de uma rede formada por diferentes profissionais. Em A garantia de direitos, o acolhimento e a proteção de famílias em situação de vulnerabilidade social dependem de uma rede formada por diferentes profissionais. Em Volta Redonda , advogados, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e trabalhadores de outras áreas atuam de forma integrada nos serviços da Assistência Social para responder às necessidades da população.

Para reconhecer esse trabalho, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) promoveu nessa quinta-feira (27) um encontro de valorização para esses profissionais que atuam na rede. Realizada no auditório da secretaria, a atividade marcou as datas comemorativas das categorias e abriu espaço para troca de experiências, integração e reconhecimento.

Mais do que uma celebração, o encontro evidenciou a importância do trabalho interdisciplinar na política de Assistência Social. Cada profissional, a partir de sua área de conhecimento, contribui para que as demandas apresentadas pelas famílias sejam compreendidas de maneira mais ampla e recebam os encaminhamentos necessários.

“A gente precisa reconhecer a importância de cada categoria e o quanto esse trabalho faz a diferença na vida dos usuários. São profissionais que estão diariamente nos territórios, conhecendo as realidades das famílias e construindo, junto com as equipes, estratégias para garantir direitos”, destacou a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez.

Trabalho na ponta exige união e sensibilidade

A rotina dos profissionais da Assistência Social envolve o acompanhamento de diferentes situações de vulnerabilidade e, muitas vezes, histórias complexas que exigem escuta, acolhimento e atuação conjunta. A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes), Mariana Pimenta, ressaltou que a parceria entre as equipes é fundamental diante dos desafios encontrados diariamente nos territórios.

“Os desafios são imensos, mas, individualmente ou coletivamente, a gente transforma o rumo de muitas histórias. Isso não seria possível sem a participação de todas as categorias profissionais”, afirmou.

Segundo Mariana, também é importante criar espaços para que os próprios trabalhadores possam se encontrar, trocar experiências e fortalecer os vínculos. “A gente pode continuar segurando a mão do outro nos momentos mais difíceis da nossa atuação, mantendo a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores”, acrescentou.

Diferentes profissionais, um objetivo: garantir direitos

A diretora de Proteção Social Básica (DPB), Cristiane Alves, destacou que a Assistência Social é construída a partir da intervenção de diferentes áreas profissionais. “Precisamos valorizar a atuação dos diferentes profissionais que acompanham os usuários. A Assistência Social é construída coletivamente, e cada categoria tem uma contribuição importante para a garantia de direitos e defesa da cidadania”, afirmou.

Cristiane também chamou atenção para a necessidade de ampliar o reconhecimento dos profissionais que integram a rede e que, muitas vezes, atuam de forma conjunta nos atendimentos. “Por muito tempo, a política de Assistência Social foi vista apenas através dos profissionais de Serviço Social. Precisamos utilizar esse espaço também para falar da valorização e da importância da atuação dos outros profissionais que acompanham as família”, destacou.

Psicologia: acolher para transformar

O trabalho dos psicólogos ganhou destaque durante a programação pelo papel desempenhado no acolhimento e acompanhamento de indivíduos e famílias. A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), Flávia Santos, ressaltou que a atuação da psicologia dentro do Suas (Sistema Único de Assistência Social) ultrapassa o atendimento individual.

“Dentro do Suas, somos acolhedores e propulsores de mudanças que começam no indivíduo e também podem gerar transformações sociais”, afirmou.

A coordenadora do Centro de Alzheimer Synval Santos, a psicóloga Danielle Freire, destacou a dimensão humana da atuação dos psicólogos. “Mais do que referenciar a data, é importante trazer conscientização sobre o papel do psicólogo. Onde houver uma pessoa ou uma família que esteja buscando acolhimento ou passando por algum sofrimento, estaremos presentes. Dentro do Suas, somos acolhedores e propulsores de uma mudança interna, que sabemos que também vai gerar uma mudança social. O dia de hoje é para legitimar o nosso papel enquanto psicólogos como transformadores de vidas”, afirmou Danielle.

Quase 6 mil atendimentos jurídicos em sete meses

A atuação dos advogados na rede socioassistencial também representa uma importante frente de garantia de direitos. A equipe do programa Assistência Social Jurídica da Smas conta atualmente com sete profissionais, que realizam atendimentos semanais ou quinzenais. De janeiro a julho deste ano, foram realizados aproximadamente 6 mil atendimentos jurídicos, conforme dados apresentados durante o encontro.

Para o coordenador da Assistência Social Jurídica, William Ferreira de Carvalho, o reconhecimento dos profissionais é importante para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido diariamente. “É muito importante comemorar essa data, lembrar dos advogados e prestigiar o nosso trabalho. Essa valorização é fundamental. A atuação jurídica contribui para orientar os usuários sobre direitos, serviços e possibilidades de acesso às políticas públicas, fortalecendo o acompanhamento realizado pela rede”, destacou.

Nutrição amplia o olhar sobre as famílias

A Nutrição também integra essa rede de cuidado. Os profissionais da área contribuem para identificar e acompanhar demandas relacionadas à alimentação, segurança alimentar, saúde e qualidade de vida, compondo um atendimento mais completo às famílias. Para a nutricionista Isabele Siqueira de Paula, a valorização das diferentes categorias reforça a importância do trabalho integrado.

“É muito importante ter um momento como esse para reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que atuam diariamente na Assistência Social. A Nutrição tem um papel fundamental nesse atendimento, porque falar de alimentação também é falar de saúde, qualidade de vida e dignidade. Quando trabalhamos de forma integrada com as demais categorias, conseguimos olhar para o usuário de maneira mais completa e contribuir para a garantia de direitos e para a melhoria da qualidade de vida das famílias”, afirmou.

Além de homenagear os profissionais pelas datas comemorativas, o encontro também valorizou aqueles que ajudaram a construir a trajetória da Assistência Social no município. A presença de profissionais que atuaram em diferentes momentos da política pública reforçou a importância de reconhecer experiências e conhecimentos acumulados ao longo dos anos.

A iniciativa também proporcionou um momento de integração entre trabalhadores de diferentes serviços e territórios. Em uma área marcada por desafios cotidianos, o fortalecimento dos vínculos entre as equipes é considerado importante para manter uma atuação articulada e humanizada.

A subsecretária Larissa Garcez reforçou que cuidar das pessoas também significa valorizar os trabalhadores responsáveis por esse atendimento. “Os desafios são imensos na sociedade atual, mas precisamos continuar segurando a mão uns dos outros e compreendendo a importância e o impacto do nosso trabalho na vida das pessoas.”, afirmou.