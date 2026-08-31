Evento terá a presença de paratletas de dezenas de municípios do Rio de Janeiro e de outros três estados - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento terá a presença de paratletas de dezenas de municípios do Rio de Janeiro e de outros três estadosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/08/2026 14:14

Volta Redonda - Entre os dias 4 e 6 de setembro, acontecerá em Entre os dias 4 e 6 de setembro, acontecerá em Volta Redonda a edição de 2026 de um dos maiores eventos esportivos voltados às pessoas com deficiência (PCDs) no Brasil – a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência). A competição é realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A cerimônia de abertura será no Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, na sexta-feira (4), às 15h.

De acordo com a Smel, a Olimpede reunirá neste ano 2.506 participantes, entre atletas, técnicos e acompanhantes, representando111 entidades, escolas e instituições especializadas no atendimento às pessoas com deficiência.

Outro dado interessante é que esses participantes, além de Volta Redonda, representarão dezenas de municípios do estado do Rio de Janeiro, além de outros estados, como Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal (DF).

O objetivo, segundo a secretaria, é realizar uma competição esportiva de caráter participativo e inclusivo, com suas regras e procedimentos adaptados especialmente às pessoas com deficiência. Além disso, o evento assegura na prática o direito constitucional ao esporte e ao lazer, proporciona o intercâmbio e a integração social destas pessoas, contribuindo para o exercício da cidadania.

Evento terá disputa de mais de 90 provas

Integram o programa de disputas da Olimpede modalidades como: Atletismo (corrida, caminhada, saltos, lançamentos e arremessos); Natação; Tênis de Mesa; Jogos de Salão (Dominó, Dama e Xadrez); Taekwondo; Judô; Badminton; Futsal; Voleibol Especial; Cabo de Guerra; Habilidades; Goalball; e Bocha. A novidade na edição deste ano é a inclusão da Capoeira.

Ao todo, acontecerão mais de 90 provas, 350 baterias no Atletismo e mais de 100 jogos no decorrer dos três dias do evento, que serão disputados na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac; no Parque Aquático Municipal, na Ilha São João; e nos ginásios poliesportivos do município.

Rose Vilela, secretária municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, falou sobre a felicidade em realizar mais uma edição da competição, que teve início em 1985.

“É uma grande satisfação realizar em Volta Redonda mais esta edição da Olimpede. Este é um evento especial, que organizamos com muito carinho e é disputado por pessoas que são vencedoras por natureza na vida. Nós, da Smel, ficamos muito felizes em ver que, a cada ano que passa, a Olimpede cresce mais em número de participantes, que vêm de vários lugares do Brasil. E também que estamos conseguindo transmitir a mensagem de que o esporte é, sim, uma poderosa ferramenta de inclusão social”, disse a secretária.

Impactos no Turismo

Além de todo o aspecto inclusivo e social que a competição possui, a Olimpede causa um impacto direto nos setores da economia e do turismo de Volta Redonda. Dados da Smel apontam que, durante a realização da competição, serão ocupadas 1.320 vagas de hospedagem no município.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou a chegada de mais uma edição da Olimpede e afirmou que ela também é altamente benéfica à cidade de Volta Redonda por todos os impactos além do esporte que ela possui.

“A Olimpede é um evento que dispensa comentários. Une esporte, inclusão, social e lazer. Além disso, mostra à nossa população talentos paratletas e também ajuda a movimentar setores importantes da economia de Volta Redonda, como, por exemplo, o turismo. Aos turistas, eu desejo boas-vindas à nossa cidade e, a todos os participantes, eu desejo uma ótima competição”, afirmou Neto.