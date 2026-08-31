Imunização aconteceu na Ilha São João, Cras, escola e unidades de saúde no sábadoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Volta Redonda imuniza mais de 5,6 mil cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica
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Guarda Municipal localiza motocicleta furtada e conduz suspeito à delegacia em Volta Redonda
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Projeto da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional une combate à insegurança alimentar, sustentabilidade e participação direta dos moradores
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