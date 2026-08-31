Imunização aconteceu na Ilha São João, Cras, escola e unidades de saúde no sábado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Imunização aconteceu na Ilha São João, Cras, escola e unidades de saúde no sábadoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 31/08/2026 14:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde de A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda , por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, realizou no sábado (29) a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica no município. De acordo com Silmar Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município, 5.622 cães e gatos foram vacinados nesta primeira etapa da campanha.

Estas imunizações aconteceram no modo Drive-Thru (na Ilha São João) e nos seguintes pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBSF) Belvedere; UBSF São Geraldo; UBSF Rústico; UBSF Monte Castelo; UBSF São João; UBSF Siderópolis; UBSF Jardim Vila Rica (Tiradentes); UBSF Roma I; UBSF Roma II; UBSF Conforto; UBSF Eucaliptal; Cras Ponte Alta; UBSF São Lucas; Escola Municipal Irlei Lobo (249); Cras Jardim Ponte Alta; e Cras São Cristóvão.

Segundo Silmar, todos os procedimentos foram realizados de forma tranquila e sem nenhuma intercorrência. "Conseguimos, nesta primeira etapa, imunizar um bom número de animais, tanto no Drive-Thru, na Ilha São João, quanto em todos os pontos de vacinação, com tudo acontecendo com muita tranquilidade para os animais, seus tutores e a nossa equipe", afirmou.

O coordenador frisou que é importante os tutores se atentarem às próximas datas da campanha. "A raiva é uma doença muito séria e nociva tanto para os animais quanto para os seres humanos. Por isso, é importante que você, tutor, fique atento às próximas datas da nossa campanha de vacinação e leve os seus melhores amigos para serem imunizados. Isso é gesto de proteção a eles e também à sua família."

Próximas datas e locais da campanha

2ª Etapa – 12/09: UBSF Caieiras; UBSF Candelária; UBSF Dom Bosco; Escola Municipal Juarez Antunes (São Luís); UBSF Santa Rita do Zarur; UBSF São Sebastião; UBSF Vila Rica Três Poços; UBSF Água Limpa; UBSF Vila Americana; UBSF Volta Grande; UBSF Santo Agostinho; UBSF Jd. Paraíba; UBSF Nova Primavera; Igreja Nossa Senhora Aparecida (Pinto da Serra); Cras Santa Cruz; Igreja do Divino Espírito Santo (Jd. Amália); e CAM (Centro de Atividades Múltiplas) Aero Clube.

3ª Etapa – 26/09: UBSF Açude I; UBSF Açude II; UBSF Vila Brasília; UBSF Mariana Torres; UBSF Retiro I; UBSF Retiro II; UBSF Vale Verde; UBSF Vila Mury; UBSF Siderlândia; UBSF Belmonte; UBSF Jd. Belmonte; UBSF Padre Josimo; UBSF Coqueiros; Escola Municipal Amaral Peixoto (Retiro); Cras Voldac; CAM Morada do Campo; e Cras Belo Horizonte.