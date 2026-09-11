O crescimento da participação dos alunos da rede municipal é um dos destaques desta edição - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O crescimento da participação dos alunos da rede municipal é um dos destaques desta ediçãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 11/09/2026 15:52

Volta Redonda será palco, neste sábado (12), da etapa regional do Torneio Juvenil de Robótica (TJR-RJ). A competição acontece das 9h às 17h, no Ginásio Poliesportivo do Colégio ICT, no Jardim Amália, e contará com participação de 99 equipes, sendo 39 compostas por 117 estudantes da rede pública municipal de Volta Redonda, distribuídos entre os níveis 1, 2 e 3.

O crescimento da participação dos alunos da rede municipal é um dos destaques desta edição. Ao todo, equipes de nove unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) estarão envolvidas na competição, que reúne estudantes de diferentes faixas etárias em desafios que aliam tecnologia, raciocínio lógico, criatividade, estratégia e trabalho em equipe.

Participam equipes das escolas municipais Dr. Jiulio Caruso, Walmir de Freitas Monteiro, Wandir de Carvalho, João Haasis, Espírito Santo, Rubens Machado, João Paulo Pio de Abreu, Nilton Penna Botelho e do Colégio João XXIII. As disputas acontecem nas modalidades Sumô, Dança, Resgate no Plano, Resgate de Alto Risco e Viagem ao Centro da Terra, envolvendo os níveis 1, 2 e 3.

Para o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, a presença dos estudantes da rede municipal em uma competição de alcance nacional demonstra o avanço do trabalho desenvolvido na área de tecnologia e inovação nas escolas.

“A participação dos nossos estudantes no Torneio Juvenil de Robótica mostra que a educação pública de Volta Redonda está criando oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam competências que vão muito além da sala de aula. A robótica trabalha raciocínio, criatividade, colaboração, autonomia e capacidade de solucionar problemas. É muito importante vermos cada vez mais alunos da nossa rede ocupando esses espaços e representando Volta Redonda”, afirmou.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também destacou o crescimento da participação dos alunos e a importância das experiências proporcionadas pela competição.

“O TJR é uma experiência transformadora para os estudantes. Eles aprendem a trabalhar em equipe, enfrentam desafios, lidam com erros e buscam soluções, desenvolvendo habilidades fundamentais para o futuro. O crescimento da participação das escolas de Volta Redonda mostra que estamos formando uma nova geração cada vez mais interessada em ciência, tecnologia e inovação”, ressaltou.

Tecnologia desde os primeiros anos

De acordo com a coordenadora-geral do evento, professora Erika Estevão Linhares, o número crescente de competidores e escolas demonstra a consolidação do torneio e o fortalecimento da educação tecnológica na região.

“A participação maciça de escolas públicas, de Volta Redonda e região, impacta diretamente no crescimento da educação tecnológica. Os competidores saem com um grande aprendizado, que levam para a vida”, destacou.

Dandara Margarida Clementino Moreira Teixeira, do 8º ano do Colégio João XXIII, participa do TJR pela segunda vez. Para ela, retornar à competição traz boas lembranças e a oportunidade de novas experiências.

“É uma sensação muito boa participar novamente do TJR, que foi o primeiro torneio oficial que competi. Traz até uma nostalgia boa. É uma oportunidade muito legal para nós, além das amizades que fazemos e revemos”, disse.

Já Luiza de Abreu Ferreira, do 7º ano da Escola Municipal Espírito Santo, está otimista com o desempenho na competição. “Nossa expectativa para o TJR é muito boa, porque já conseguimos fazer uma grande parte da pista. Estamos treinando bastante e esperamos fazer uma ótima competição e conquistar uma boa colocação”, afirmou.

A etapa regional também representa uma oportunidade de classificação para a etapa nacional do Torneio Juvenil de Robótica, marcada para os dias 5 e 6 de dezembro, em São Paulo.