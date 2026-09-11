Equipes fazem manutenção na cidade após fortes chuvasFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda atua na manutenção e limpeza da cidade após temporal
Equipes de Serviços Públicos estão removendo barro e outros detritos dos locais atingidos; e famílias afetadas recebem atendimento da Assistência Social
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Volta Redonda reúne adolescentes e jovens para discutir caminhos após o acolhimento e construção de uma vida autônoma
Debatendo direitos, autonomia e transição para a fase adulta, evento regional foi articulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Sejuv e FBG
Ordem Pública e Polícia Civil detém 12 pessoas suspeitas de estelionato e furtos em Volta Redonda
Uma das ações aconteceu no bairro Casa de Pedra, após denúncias em grupo de WhatsApp da Semop sobre a presença de golpistas na cidade
Batalha da Aposta levará cultura e solidariedade ao Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, no sábado (12)
Com apoio das secretarias municipais de Cultura e da Juventude, evento terá como principal atração o MC Marechal, que volta a se apresentar na cidade após 10 anos
Batalhão de Ações com Cães já apreendeu mais de 37 kg de drogas com prejuízo superior a R$ 110 mil ao tráfico no Sul Fluminense
Estrutura regional acumula resultados expressivos, retirando armas, munições e grande quantidade de entorpecentes de circulação
Guarda Municipal de Volta Redonda prende homem em flagrante por furto de equipamento público no Laranjal
Após denúncias de moradores, agentes recuperaram um registro de grande porte do sistema hidráulico e apreenderam a marreta usada para arrombar a casa de bombas
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