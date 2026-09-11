Equipes fazem manutenção na cidade após fortes chuvas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Equipes fazem manutenção na cidade após fortes chuvasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 11/09/2026 15:47

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão, desde a noite dessa quinta-feira (10), atuando na limpeza e manutenção da cidade, por conta do forte temporal que provocou alagamentos em diversos pontos. De acordo com a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) do município , foram registrados 67 mm de chuva entre quinta e esta sexta-feira (11). No momento, o Rio Paraíba do Sul encontra-se em nível normal, segundo o órgão.

A Defesa Civil registrou 10 ocorrências relacionadas às fortes chuvas, sem interdições, e a área mais atingida foi a região do Vila Rica/Três Poços. Pontos de alagamento também foram registrados em regiões centrais, como Vila Santa Cecília, Avenidas Amaral Peixoto e Getúlio Vargas (próximo ao Posto JK), Aterrado, Retiro (principalmente na Avenida Antônio de Almeida e Estrada União), Estrada da Fundação Beatriz Gama (FBG); sob a Ponte Pequetito Amorim – que liga o bairro Niterói ao Aterrado. No momento, de acordo com a Defesa Civil, não há pontos de alagamentos.

Também registraram impactos da chuva regiões como Nova Primavera; ruas Monteiro e Júlio César Pinto, no Três Poços; bairro São Sebastião (vias A1, B11 e B9); Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no São Luiz; Rua 209, no Conforto; Córrego Bugio, no Siderlândia; estrada que leva à Fazenda do Ingá, no Santa Cruz; e bairro Pinto da Serra; Rua Campinas, no Vale Verde.

Profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) estão nas ruas atuando na remoção de lama e entulhos, desobstrução de bueiros e outros canais pluviais, recolhimento de galhos e detritos, entre outros serviços de manutenção, com apoio de caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos.

A Defesa Civil orienta sobre ações seguras e preventivas para o caso de chuvas fortes, como agendar compromissos para a parte da manhã; durante as chuvas, se possível, ficar em local seguro, como em casa, comércio, trabalho; não transitar ou trafegar em pontos de alagamentos.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199, e se cadastrar para receber alertas por SMS enviando uma mensagem para o número 40199. Neste caso, é preciso apenas informar o número do CEP onde mora, podendo ser com ou sem hífen e com ou sem ponto.

Atendimento a famílias

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) estão atuando no atendimento às famílias afetadas, com foco nos pontos atingidos por alagamentos, sendo o local mais crítico o bairro Três Poços. Um balanço parcial da Smas informa que mais de 15 famílias estão sendo atendidas, com orientações, acolhimento e encaminhamento para os serviços disponíveis, quando necessário.

Manutenção na Escola Graciema Coura, no Três Poços

Na Escola Municipal Graciema Coura, no bairro Três Poços, as aulas iniciaram às 9h, por conta da manutenção e limpeza que estão sendo feitas na unidade, que foi afetada pelo forte temporal.

Rua de Compras no Água Limpa será adiada

A Prefeitura de Volta Redonda informa que a Rua de Compras do bairro Água Limpa, inicialmente marcada para este domingo, dia 13, está adiada, devido à previsão de fortes chuvas para este fim de semana. A decisão do adiamento foi para garantir mais segurança e melhor atendimento ao público.

A nova data para o evento está sendo decidida em conjunto com os lojistas da localidade e, a princípio, está prevista para o último domingo do mês de setembro, dia 27. Assim que for decidido o novo dia, as informações sobre a Rua de Compras do bairro Água Limpa serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda.