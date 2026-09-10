Batalhão já causou prejuízo de mais de R$ 110 mil ao tráfico - Foto: Divulgação/PMRJ

Batalhão já causou prejuízo de mais de R$ 110 mil ao tráficoFoto: Divulgação/PMRJ

Publicado 10/09/2026 13:35 | Atualizado 10/09/2026 13:39

A 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada em Volta Redonda , já consolida sua eficiência operacional na segurança pública do Sul Fluminense. Em seus primeiros 20 dias de atuação, a unidade especializada ajudou as forças policiais a retirar de circulação quatro pistolas, munições, equipamentos de comunicação e mais de 37 quilos de drogas, impondo um prejuízo financeiro estimado em mais de R$ 110 mil às facções criminosas da região.

Os dados comprovam a vocação regional da nova base militar, implantada no bairro Roma, à margem da Rodovia Presidente Dutra, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para dar suporte tático rápido aos 20 municípios da região do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) da Polícia Militar. Nas primeiras três semanas de atuação, o faro dos cães K-9 (animais adestrados para o emprego policial) foi decisivo para desarticular esconderijos de materiais ilícitos em diferentes cidades.

A primeira ação ocorreu no dia 27 de agosto, em apoio ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), quando os cães Puma e Mily localizaram uma pistola .380, munições e cerca de 400 gramas de drogas no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí, gerando um prejuízo de R$ 7.920,00 ao crime. Um homem de 33 anos foi preso.

No dia seguinte, agentes do BAC atuaram na localidade da Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Na ocasião, a cadela Kitana indicou o local onde estavam escondidos uma pistola .380, quatro tabletes de 1 kg de maconha, mais de 800 porções de drogas variadas (cocaína, crack, haxixe e loló) e equipamentos táticos. Também em Barra Mansa, no último dia 4, no bairro Santa Izabel, foram apreendidos mais 330 pinos de cocaína, maconha e um rádio transmissor.

Em Volta Redonda, a primeira grande operação ocorreu no bairro Dom Bosco, onde os cães Puma e Mily auxiliaram na apreensão de uma pistola .380, rádios transmissores e mais de 11,3 kg de drogas, somando mais R$ 28.355,00 em perdas para o tráfico.

A mais recente e maior apreensão registrada pela unidade até agora aconteceu na última terça-feira (8), no bairro Belo Horizonte, também em Volta Redonda. Durante patrulhamento na Rua João Teixeira Rocha, os cães farejadores mudaram de comportamento e deram um alerta específico para um terreno baldio próximo a uma área de mata. No local, a equipe encontrou 14 tabletes e centenas de sacolés de maconha (incluindo dois vasos com plantas), mais de 1,1 mil pinos e sacolés de cocaína, 48 tubos de lança-perfume, duas balanças de precisão e uma pistola Bersa TPR9 calibre 9mm com numeração raspada, carregador e 17 munições. Apenas essa ação no Belo Horizonte causou um golpe de R$ 71.000,00 ao crime organizado.

Segurança regional sem limites territoriais

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, o balanço de menos de um mês de atuação demonstra que o investimento na cessão da área e infraestrutura para a Polícia Militar traz retorno direto para a proteção de famílias de toda a região e o estrangulamento financeiro do crime.

“Quando trabalhamos para trazer a sede do BAC para Volta Redonda, sempre destacamos que seria um ganho para toda a nossa região. Volta Redonda se orgulha muito de ser a sede de um batalhão que atende todo o Sul Fluminense e a Costa Verde. Essas são as primeiras de muitas operações que desarticularão o crime organizado e tornarão nossas cidades cada vez mais seguras”, ressaltou Neto.

Estrutura especializada para operações

A 3ª Companhia do BAC foi construída em uma localização estratégica que facilita o deslocamento das equipes. A estrutura conta com setor administrativo, dormitórios, bloco veterinário, canil e espaços específicos para treinamento. A unidade conta com o efetivo de 68 policiais e 15 cães em atuação.

Vinculado ao Comando de Operações Especiais (COE), o trabalho especializado do BAC pode ser acionado pelos municípios integrantes do 5º CPA, que abrange os batalhões de Barra do Piraí (10º BPM), Volta Redonda (28º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Resende (37º BPM) e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) de Paraty.