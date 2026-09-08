Serão promovidas rodas de conversa, oficinas terapêuticas e outras ações de forma diária - Foto: Divulgação/SMS

Serão promovidas rodas de conversa, oficinas terapêuticas e outras ações de forma diáriaFoto: Divulgação/SMS

Publicado 08/09/2026 14:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda , por meio da Divisão de Saúde Mental, preparou uma programação de atividades e ações durante este mês, em alusão ao Setembro Amarelo – campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e cuidado com foco na valorização da vida. Todas as unidades realizarão, diariamente, diálogos sobre o tema “Escutar é estar presente” durante as oficinas terapêuticas, e também serão promovidas rodas de conversa com a participação de usuários e familiares.

“As unidades da Saúde Mental foram decoradas de acordo com a temática da campanha, tornando os ambientes mais acolhedores e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para as questões relacionadas ao Setembro Amarelo”, destacou Arielly Vilarinho, coordenadora-técnica da Divisão de Saúde Mental da SMS.

Um dos espaços a receber a campanha é o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado, onde serão realizadas atividades em sala de espera na recepção, ampliando o alcance das informações em razão da grande circulação de pessoas nesse espaço. O hospital é referência no município no atendimento de pacientes de psiquiatria e saúde mental, oferecendo atendimento de urgência, avaliação clínica e internação de curta permanência.

Além das atividades diárias nos serviços da Saúde Mental, serão realizadas outras ações específicas em outros locais. O Caps (Centro de Atenção Psicossocial para Adultos) Sérgio Sibilo Fritsch, no Jardim Belvedere, sedia dia no próximo dia 9 (quarta-feira), às 9h, uma palestra e roda de conversa; no dia 15 (terça-feira), às 13h30, será feita uma atividade coletiva de construção da árvore; no dia 23 (quarta-feira), às 10h, acontece uma roda de conversa com abordagem acolhedora e participativa; e no dia 30 (quarta-feira), haverá passeio coletivo às 9h com os participantes.

No Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely das Graças Alves Pinto, no Aterrado, serão realizadas duas ações: no dia 11 (sexta-feira), às 13h, o espaço vai promover um passeio à Fazenda Santa Cecília do Ingá, com atividades de integração, conscientização sensorial e piquenique; e no dia 30 (quarta-feira), às 9h, acontece o evento “Setembro de Escuta e Cuidado”.

No Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial ao usuário de Álcool e Outras Drogas), no bairro Conforto, a Saúde Mental vai promover no dia 17/9 (quinta-feira), das 14h às 15h30, uma roda de conversa e dinâmicas reflexivas.

“A campanha deste ano do Setembro Amarelo lembra que oferecer uma escuta acolhedora pode representar o primeiro passo para que alguém em sofrimento emocional encontre apoio e não enfrente esse momento sozinho. E a Saúde de Volta Redonda está atuando para conscientizar, vada vez mais a população sobre a importância da valorização da vida”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

‘Cuidando de quem cuida’

Além das ações nos serviços de Saúde Mental, a campanha em alusão ao Setembro Amarelo também está sendo tocada pelo Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba (Cerest), que dará início ao projeto "Cuidando de Quem Cuida", voltado à promoção da saúde mental dos profissionais da Atenção Primária à Saúde.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com a SMS nas UBSFs, por meio de palestras e participação em reuniões de equipe, abordando temas relacionados à prevenção do adoecimento mental, combate ao estigma, valorização da vida e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.

A ação busca sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância do cuidado com a própria saúde mental, reforçando que aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado do próximo também precisam olhar para si e buscar apoio quando necessário. O projeto fortalece as ações de promoção da saúde do trabalhador e contribui para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, acolhedores e humanizados.