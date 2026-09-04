Evento teve participação de mais de 40 escolasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Educação de Volta Redonda promove Festival de Talentos com estudantes do Ensino Fundamental e da EJA
Evento no Teatro Gacemms reuniu aproximadamente 150 pessoas, com participação de mais de 40 escolas
Educação de Volta Redonda promove Festival de Talentos com estudantes do Ensino Fundamental e da EJA
Evento no Teatro Gacemms reuniu aproximadamente 150 pessoas, com participação de mais de 40 escolas
Prefeitura de Volta Redonda e H.FOA fazem parceria para ampliar acompanhamento de mais de 5 mil pacientes oncológicos
Reunião na Secretaria de Assistência Social deu início à construção de uma atuação conjunta para beneficiar atendidos e famílias para além do tratamento clínico
Cães adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda iniciam atendimento de cinoterapia no Laço Azul
Cães adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda iniciam atendimento de cinoterapia no Laço Azul
Suspeito de gerenciar tráfico é encontrado em bunker no Vale Verde, em Volta Redonda
Farelos de rejunte no banheiro chamaram atenção da polícia e levaram à descoberta do esconderijo; foragido tinha mandados em aberto
Escolinhas de Tênis da Fundação Beatriz Gama aproximam da modalidade crianças e adultos de Volta Redonda
Projeto já conta com 600 alunos; aulas são realizadas em quadras dos bairros Sessenta e Água Limpa, e também em escolas municipais que funcionam em período integral
Volta Redonda transforma longevidade em qualidade de vida para a população idosa
Pesquisa aponta que integração entre saúde, atividade física, convivência e proteção social cria ambiente favorável à autonomia e à longevidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.