Evento teve participação de mais de 40 escolas - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Evento teve participação de mais de 40 escolasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 04/09/2026 15:55

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda , por meio do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Nerer), realizou nessa quinta-feira (3) a primeira edição do Festival de Talentos Abdias do Nascimento, destinado aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reunindo cerca de 150 pessoas – entre alunos, profissionais e familiares – no teatro Gacemms, na Vila Santa Cecília. A proposta foi criar um momento em que os estudantes pudessem exercer seu protagonismo, apresentando seus talentos e sendo reconhecidos por seus pares e pela comunidade escolar.

De acordo com a SME, o evento tem como objetivos reconhecer e valorizar as habilidades artísticas dos estudantes da rede municipal, proporcionando espaços de expressão e visibilidade; fomentar o protagonismo juvenil no contexto escolar; e promover o conhecimento e a valorização da obra de artistas e intelectuais negros entre os estudantes da rede.

“A escola, frequentemente, tende a privilegiar os conhecimentos acadêmicos tradicionais, deixando em segundo plano outros saberes, habilidades e formas de expressão igualmente relevantes para a formação integral dos estudantes. Nesse sentido, é fundamental criar espaços que valorizem as múltiplas inteligências, conforme proposto por Howard Gardner, reconhecendo que os sujeitos aprendem e se expressam de maneiras diversas”, explicou Douglas Lucas, coordenador do Nerer.

Com a participação de mais de 18 escolas da rede municipal de ensino e mais de 40 obras, o Festival contou com apresentações na categoria de artes visuais, além de teatro, música e dança. A abertura do evento teve a participação dos jovens do projeto Tambores de Aço, da Fundação Cultural CSN.

Esta primeira edição do Festival teve como tema “Vida e obra de Arlindo Cruz”, destacando a relevância de Arlindo Cruz para a cultura brasileira, especialmente no universo do samba, onde se destacou como compositor, cantor e instrumentista. Sua trajetória artística, marcada por uma vasta produção musical e por contribuições significativas ao samba contemporâneo, aproxima-se do cotidiano cultural dos estudantes e profissionais da escola, possibilitando múltiplas formas de abordagem e identificação.

E o nome do Festival homenageia Abdias do Nascimento, importante intelectual, artista e ativista brasileiro, cuja trajetória foi marcada pela atuação nas artes e pela luta incansável contra o racismo e pela valorização da cultura negra no Brasil, destacando sua contribuição para a construção de uma educação antirracista e para o reconhecimento da produção cultural negra.

“Eventos como esse, que valoriza a reconhece nossos estudantes, que promove reflexão, é essencial para qualificarmos ainda mais o ensino público de Volta Redonda. tenho certeza que estamos trabalhando para que as escolas formem também cidadãos”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.