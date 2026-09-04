Animais estão em treinamento na sede do Batalhão de Ações com Cães - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Animais estão em treinamento na sede do Batalhão de Ações com CãesFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 04/09/2026 15:24

Volta Redonda - O cão Ben, um dos dois Golden Retrievers adquiridos pela Prefeitura de O cão Ben, um dos dois Golden Retrievers adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda para integrar o projeto de cinoterapia – Terapia Assistida por Animais (TAA) –, iniciou os atendimentos no Laço Azul nessa quinta-feira (3). A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Polícia Militar (PM), por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

O segundo cão também integra o projeto e segue em processo de preparação para participar das atividades. Os animais estavam em treinamento no Rio de Janeiro e, com a inauguração da sede da companhia do BAC em Volta Redonda, no bairro Roma, o trabalho de preparação passou a ser realizado mais próximo do local onde os atendimentos são desenvolvidos.

Segundo o sargento Paiva Lima, condutor de cães do BAC, o treinamento de Ben vem sendo realizado há cerca de cinco meses, com foco na adaptação do animal às necessidades terapêuticas das crianças atendidas no Laço Azul.

“Trabalhamos comandos como sentar, brincadeiras, além da aceitação ao toque e ao contato com as pessoas. O Ben é um cão jovem, tem cerca de 10 meses e ainda tem muita coisa para evoluir, mas desde cedo o treinamento tem sido direcionado para essa interação, para que ele possa potencializar o tratamento”, explicou.

O sargento destacou, ainda, que a instalação do BAC em Volta Redonda contribuiu para dar continuidade ao treinamento dos animais. “Nós inauguramos a sede do BAC aqui em Volta Redonda e, desde então, o treinamento, que foi iniciado no Rio de Janeiro, tem tido continuidade aqui, permitindo acompanhar de perto a evolução do cão”, acrescentou.

Para a atendente terapêutica do Laço Azul, Nayara Machado, a proximidade do BAC representa um avanço importante para o projeto, principalmente pela redução do deslocamento dos animais. “A vinda do BAC para Volta Redonda é muito positiva, porque não temos mais a instabilidade da estrada e os possíveis atrasos na chegada. Além disso, os cães não chegam cansados da viagem, o que favorece muito o atendimento”, afirmou.

Nayara ainda lembra que o Laço Azul já está na segunda turma do tratamento assistido por cães. “A primeira turma foi um sucesso. Vimos uma melhora significativa no comportamento das crianças, na sociabilidade, no autocuidado e em outras habilidades. Agora, com a segunda turma, também estamos muito positivos. Estamos no meio do tratamento e a adesão tem sido enorme”, disse.

Terapia com cães estimula habilidades e interação

A Terapia Assistida por Animais (TAA), também conhecida como cinoterapia, utiliza a convivência e a interação com cães treinados como um recurso complementar ao tratamento. A atividade pode contribuir para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como comunicação, autonomia, coordenação motora e interação social, além de estimular a autoestima, ajudar no controle da ansiedade e fortalecer vínculos afetivos.

No Laço Azul, os encontros são realizados semanalmente, sempre às sextas-feiras. As atividades são planejadas de acordo com as necessidades das crianças e envolvem estímulos para comunicação, socialização, desenvolvimento motor e cognitivo e habilidades relacionadas à vida diária. Durante as sessões, os participantes têm contato direto com os cães em ações como comandos, brincadeiras orientadas, cuidados de higiene e exercícios terapêuticos acompanhados por profissionais especializados.

A iniciativa também ganhou respaldo legal no município. A Lei Municipal nº 6.691/2025, de autoria do vereador Renan Cury, prevê a utilização da Terapia Assistida por Animais em Volta Redonda.

“O trabalho com os cães amplia as possibilidades terapêuticas e cria uma forma diferente e muito positiva de interação com as crianças. É uma iniciativa que une inclusão, cuidado e desenvolvimento, oferecendo novas ferramentas para que os profissionais possam trabalhar habilidades importantes para a autonomia e a qualidade de vida”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

“Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais oportunidades de desenvolvimento e atendimento para as pessoas com deficiência e suas famílias. A cinoterapia é uma iniciativa que traz resultados muito positivos e, com a presença do BAC em Volta Redonda, conseguimos fortalecer ainda mais essa parceria. É uma conquista importante para as crianças atendidas no Laço Azul”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.