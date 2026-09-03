Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação incentiva hábitos alimentares saudáveis desde a infância - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação incentiva hábitos alimentares saudáveis desde a infânciaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 03/09/2026 15:28

Volta Redonda - Promover hábitos alimentares saudáveis desde a infância é um dos caminhos mais eficazes para contribuir para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças no futuro. Com esse propósito, o Projeto Alimentação Saudável, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Promover hábitos alimentares saudáveis desde a infância é um dos caminhos mais eficazes para contribuir para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças no futuro. Com esse propósito, o Projeto Alimentação Saudável, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda , completa dois anos de atuação na rede municipal de ensino em 2026, fortalecendo as ações de educação alimentar e nutricional entre os estudantes.

Neste ano, o projeto trabalha com o tema “Comer bem para crescer” e amplia as ações para atender crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e estudantes do Ensino Fundamental II. As atividades foram planejadas de acordo com cada faixa etária, utilizando recursos lúdicos e interativos para aproximar os alunos do tema e estimular escolhas alimentares mais conscientes.

Nos CMEIs, as crianças participam de um circuito de atividades que inclui a contação da história “A Cesta da Dona Maricota”, jogos de memória, caixa tátil sensorial e, ao final, uma degustação de salada de frutas. A proposta é despertar o interesse pelos alimentos naturais e incentivar a experimentação de frutas, verduras e legumes de maneira divertida.

Já para os estudantes do Ensino Fundamental II, a programação conta com a dinâmica “Fato ou Fake”, que aborda informações relacionadas à alimentação e à nutrição. A atividade propõe que os alunos identifiquem mitos e verdades sobre os alimentos e reflitam sobre os hábitos alimentares presentes no cotidiano.

De acordo com a nutricionista da SME, Melissa Martins, a iniciativa também busca aproximar os estudantes dos alimentos naturais e incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes.

“Na merenda escolar de Volta Redonda, todas as nossas frutas, verduras e legumes, além dos temperos que utilizamos, são provenientes da agricultura familiar e são produzidos sem o uso de agrotóxicos, com alimentos orgânicos. Isso é muito importante, porque contribui para que esses alimentos tenham maior qualidade nutricional. Neste ano, estamos desenvolvendo projetos de educação alimentar e nutricional com o objetivo de estimular nas crianças e nos estudantes a vontade de consumir frutas e legumes. Observamos nas escolas que muitos deles ainda têm resistência em experimentar alimentos novos. Por isso, queremos apresentar esses alimentos de uma maneira diferente, mais lúdica e divertida, para que possam conhecer, brincar, experimentar e se interessar por eles”, explicou.

“A alimentação escolar vai muito além de oferecer uma refeição. Cada prato servido representa cuidado, dedicação e compromisso com nossos alunos. Por meio dos projetos de Educação Alimentar e Nutricional, buscamos incentivar as crianças e adolescentes a conhecer, experimentar e valorizar os alimentos. Também valorizamos os hortifrutis da Agricultura Familiar, que levam mais frescor, qualidade e variedade às refeições, além de fortalecer os produtores e a economia local. Nosso compromisso é oferecer uma alimentação de qualidade e transformar cada refeição em uma oportunidade de aprendizado”, destacou a coordenadora de Alimentação Escolar da SME, Andrea Carvalho.

Alimentos saudáveis chegam à merenda por meio da agricultura familiar

Além do trabalho de educação alimentar realizado dentro das escolas, a rede municipal conta com a participação de produtores da agricultura familiar no fornecimento de alimentos para a merenda escolar. Um dos produtores que realiza a distribuição para as unidades de ensino é Jean Sarubi da Silva, que trabalha com produção orgânica há mais de 15 anos. Segundo ele, o conhecimento adquirido durante sua formação e uma experiência pessoal de saúde contribuíram para que escolhesse seguir o caminho da produção de alimentos mais saudáveis.

“Sou produtor orgânico há mais de 15 anos. Estudei em um colégio agrícola, onde adquiri conhecimento para trabalhar com a produção, e também tive a necessidade de consumir um alimento mais saudável depois de enfrentar um problema de saúde. A partir disso, começamos a investir cada vez mais nessa alimentação”, contou.

O produtor também destaca a importância de aproximar as crianças do campo e mostrar a elas a origem dos alimentos que chegam às escolas. “Trazer as crianças para acompanhar a produção é fantástico. Se todos os produtores pudessem abrir as portas para receber esses alunos e mostrar de onde vêm os produtos que muitas vezes eles só conhecem do supermercado, seria muito importante. No supermercado, a criança vê o alimento, mas nem sempre sabe de onde ele veio ou como foi produzido. Estamos de portas abertas para receber todos que quiserem conhecer de perto. É muito gratificante”, afirmou.

Para o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, investir em educação alimentar também significa investir na formação integral dos estudantes. “A escola tem um papel fundamental na formação de hábitos que podem acompanhar os nossos alunos por toda a vida. O Projeto Alimentação Saudável amplia esse trabalho ao unir conhecimento, ludicidade e experiências práticas. Queremos que nossas crianças e adolescentes entendam a importância de uma boa alimentação e, principalmente, tenham a oportunidade de conhecer e experimentar alimentos saudáveis”, destacou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a promoção da alimentação saudável nas escolas está diretamente relacionada ao cuidado com as crianças e adolescentes da cidade. “Cuidar da alimentação das nossas crianças é cuidar da saúde e do futuro de Volta Redonda. O município tem trabalhado para oferecer uma merenda de qualidade e, ao mesmo tempo, ensinar aos nossos alunos a importância de fazer boas escolhas. O Projeto Alimentação Saudável é uma iniciativa que une educação, saúde e qualidade de vida, mostrando desde cedo que uma alimentação equilibrada pode fazer parte da rotina de todos”, afirmou.