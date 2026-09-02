Orientações visam garantir a segurança no trânsito e reforçar os locais permitidos para circulação - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Orientações visam garantir a segurança no trânsito e reforçar os locais permitidos para circulaçãoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 02/09/2026 17:10

Volta Redonda - A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda alertam para a circulação de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos na cidade. Com o aumento do uso desses transportes, especialmente por jovens e adolescentes, os órgãos municipais reforçam a importância de condutores e responsáveis conhecerem a legislação vigente para evitar acidentes e garantir a segurança de pedestres e motoristas nas vias públicas.

Embora os veículos autopropelidos e as bicicletas elétricas não exijam carteira de habilitação, o tráfego fora das normas representa risco real no dia a dia urbano. As autoridades chamam a atenção dos pais e responsáveis para que orientem os menores sobre os limites de velocidade, locais adequados para rodar e o respeito à sinalização de trânsito.

De acordo com as normas vigentes, é permitida a circulação em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade máxima permitida de até 40 km/h. É proibido trafegar sobre calçadas (salvo autorização expressa do município com sinalização) e em vias de trânsito rápido ou rodovias. Já em áreas de circulação de pedestres, quando expressamente autorizadas, a velocidade máxima é de até 6 km/h.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano de Paula, os condutores de bicicletas elétricas e autopropelidos devem respeitar o limite de até 32 km/h nas vias permitidas. Por isso, indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna são equipamentos obrigatórios. Já o uso do capacete não é obrigatório por lei, porém altamente recomendado.

"Nosso objetivo não é proibir a mobilidade alternativa, que é positiva para a cidade, mas garantir que ela ocorra com responsabilidade e, acima de tudo, segurança. Pedimos o apoio das famílias para que conversem com seus filhos sobre a importância de respeitar os pedestres e as regras de trânsito", destacou Silvano.

Ciclomotores x autopropelidos

Veículos mais potentes que atingem até 50 km/h entram na categoria de ciclomotores. Estes exigem habilitação ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotores) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria A, registro/licenciamento, idade mínima de 18 anos e uso obrigatório de capacete de motociclista.