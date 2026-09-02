Orientações visam garantir a segurança no trânsito e reforçar os locais permitidos para circulaçãoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
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Orientações visam garantir a segurança no trânsito e reforçar os locais permitidos para circulação, além dos equipamentos obrigatórios
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