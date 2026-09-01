Parceria entre a prefeitura e o Atacadão aproxima moradores de oportunidades de trabalho - Foto: Jean Alves/Smas

Parceria entre a prefeitura e o Atacadão aproxima moradores de oportunidades de trabalhoFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 01/09/2026 14:42

Volta Redonda - Moradores de Moradores de Volta Redonda que estão em busca de uma oportunidade de trabalho terão uma nova opção nesta quarta-feira (2). O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Monte Castelo recebe, das 12h às 16h, uma ação realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com o Atacadão – rede atacadista.

A iniciativa levará o processo seletivo da empresa para mais perto dos moradores, facilitando o acesso de quem procura uma colocação no mercado de trabalho. A analista de RH do Atacadão, Lívia Moraes, estará no local para receber os candidatos, analisar currículos e apresentar as oportunidades disponíveis.

“A parceria firmada com o Cras visa conectar a população às oportunidades de trabalho local. A iniciativa gera impacto positivo para ambas as partes, facilitando o acesso da comunidade a vagas de emprego que frequentemente passam despercebidas”, afirmou Lívia

A ação faz parte das iniciativas da Smas voltadas à inclusão produtiva e à promoção da autonomia, criando pontes entre a população e o mercado de trabalho. A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta que as parcerias são importantes para ampliar o acesso dos moradores às oportunidades.

“Nosso trabalho na Assistência Social também passa pela inclusão produtiva e pela criação de oportunidades para que as pessoas possam conquistar sua autonomia. Essa parceria com o Atacadão permite aproximar os moradores dos processos seletivos e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Levar essas oportunidades para dentro dos territórios é uma forma de estar mais perto da população e contribuir para a construção de novos caminhos”, afirma Rosane.