Ação contou com os cães Puma e MilyFoto: Divulgação
Companhia do BAC sediada em Volta Redonda faz primeira operação na cidade e apreende mais de 11 quilos de drogas
Policiais da unidade implantada no município também apreenderam pistola, munições e rádios transmissores no Dom Bosco
Companhia do BAC sediada em Volta Redonda faz primeira operação na cidade e apreende mais de 11 quilos de drogas
Policiais da unidade implantada no município também apreenderam pistola, munições e rádios transmissores no Dom Bosco
Nova Companhia do Batalhão de Ações com Cães, em Volta Redonda, já atua no combate à criminalidade no Sul do Estado
Cães que integram o canil do BAC, onde passam por contínua preparação, já tiveram êxito no auxílio a operações policiais realizadas na região
Câmeras da Ordem Pública de Volta Redonda ajudam PM a prender suspeito de roubo de veículo
Monitoramento permitiu a abordagem de motociclista que teria praticado crime e, na fuga, se envolvido em um acidente de trânsito
Olimpede reunirá mais de 2,5 mil participantes entre os dias 4 e 6 de setembro em Volta Redonda
Evento terá a presença de paratletas de dezenas de municípios do Rio de Janeiro e de outros três estados
Volta Redonda imuniza mais de 5,6 mil cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica
Imunização aconteceu na Ilha São João, Cras, escola e unidades de saúde no sábado
Guarda Municipal localiza motocicleta furtada e conduz suspeito à delegacia em Volta Redonda
Veículo foi encontrado nas proximidades do SPA Conforto após informações do setor de Inteligência da GMVR; moto apresentava indícios de adulteração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.