Ação contou com os cães Puma e Mily - Foto: Divulgação

Ação contou com os cães Puma e MilyFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 14:15

Volta Redonda - A 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada em A 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada em Volta Redonda , realizou nesta segunda-feira (31) sua primeira operação no município desde a implantação da unidade. A ação aconteceu na comunidade do Dom Bosco e terminou com a apreensão de mais de 11 quilos de drogas, uma pistola, munições e rádios transmissores.

A ocorrência reforça a importância da implantação da companhia em Volta Redonda. Nos últimos dias, equipes da unidade já haviam participado de operações em Barra do Piraí e Barra Mansa, demonstrando o caráter regional da nova estrutura da Polícia Militar instalada no município.

De acordo com o BAC, policiais da equipe Alfa realizavam patrulhamento no Dom Bosco quando avistaram homens armados na laje de uma casa abandonada, nas proximidades da Avenida Paraíba. Com a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e, segundo a Polícia Militar, efetuaram disparos contra a equipe. Os policiais revidaram. Ninguém foi preso.

Durante as buscas no imóvel e no terreno ao lado, os policiais, com o auxílio dos cães Puma e Mily, localizaram grande quantidade de entorpecentes, além de uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida, 11 munições intactas e quatro rádios transmissores.

Entre os materiais apreendidos estão diferentes porções de maconha e de pó branco, além de papelotes de substância descrita na ocorrência como “LCD” e frascos de lança-perfume. Segundo o balanço preliminar do BAC, foram apreendidos aproximadamente 11,368 quilos de entorpecentes e 150 ml de lança-perfume.

O prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 28.355.

A ocorrência foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) e permanecia em andamento na noite desta segunda-feira.

Companhia amplia atuação regional

A 3ª Companhia do BAC foi implantada em Volta Redonda por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, ampliando a estrutura das forças de segurança disponíveis para atuação no município e em todo o Sul Fluminense.

Desde que iniciou suas atividades, a unidade já participou de ações em diferentes cidades da região. Na primeira ocorrência, em Barra do Piraí, os cães Puma e Mily também auxiliaram na localização de drogas, arma e munições. Posteriormente, uma equipe do BAC atuou em Barra Mansa. Agora, a companhia registra sua primeira grande operação em sua cidade-sede.

A estrutura instalada em Volta Redonda conta com policiais especializados e cães treinados para ações como localização de drogas, armas e outros materiais ilícitos, dando suporte às demais unidades da Polícia Militar em operações realizadas em toda a região.