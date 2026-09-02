Município é o único do estado do Rio a oferecer as cinco fases do Teste do Pezinho pelo SUS - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Município é o único do estado do Rio a oferecer as cinco fases do Teste do Pezinho pelo SUSFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/09/2026 16:44 | Atualizado 02/09/2026 16:47

Volta Redonda - é a única cidade do estado do Rio de Janeiro a oferecer todas as cinco fases do Teste do Pezinho, triagem neonatal fundamental para identificar diversos problemas de saúde, pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O teste ampliado, implantado no início do último mês de julho na rede municipal de saúde, através de acordo entre a prefeitura e a Casa dos Raros – dedicada ao diagnóstico e tratamento de Doenças Raras –, coloca o município como referência internacional na proteção à vida neonatal. Volta Redonda é a única cidade do estado do Rio de Janeiro a oferecer todas as cinco fases do Teste do Pezinho, triagem neonatal fundamental para identificar diversos problemas de saúde, pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O teste ampliado, implantado no início do último mês de julho na rede municipal de saúde, através de acordo entre a prefeitura e a Casa dos Raros – dedicada ao diagnóstico e tratamento de Doenças Raras –, coloca o município como referência internacional na proteção à vida neonatal.

Em pouco menos de dois meses, mais de 230 recém-nascidos foram beneficiados com a expansão do Teste do Pezinho em Volta Redonda, que atualmente acontece na maternidade do Hospital São João Batista (HSJB). Desde o último dia 6 de julho, com a implantação das fases 3, 4 e 5, é possível identificar as doenças lisossômicas, imunodeficiências primárias e a Atrofia Muscular Espinal (AME).

A rede municipal de saúde já oferecia o teste para as fases 1 e 2 do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), e agora, graças à parceria com a Casa dos Raros, tem a capacidade para a detecção de até 68 doenças raras. A análise do material coletado é feita pela entidade, que demora cerca de cinco dias para entregar o resultado. Volta Redonda ainda não tem registro de doença rara entre os que fizeram o teste ampliado.

Um dos bebês que fizeram o teste foi Micael, ele nasceu no último sábado, dia 29, e fez o teste nessa segunda-feira, dia 31, dentro do prazo estipulado para colher o material, que é entre o 3º e o 5º dia de nascido. “Eu e minha esposa estamos muito satisfeitos com o acolhimento aqui na maternidade do Hospital São João Batista. A enfermeira explicou que o teste do pezinho aqui foi ampliado e pode descobrir muito mais doenças. Estamos ansiosos pelo resultado, mas nos sentindo mais seguros quanto à saúde do nosso filho”, disse Yann Carlos, que mora do bairro Vale Verde.

Daiane de Oliveira, de 28 anos, moradora do bairro Retiro, também teve o bebê no fim de semana e elogiou o acolhimento no hospital. “O teste do pezinho sempre foi muito importante, agora ainda mais, podendo descobrir outras doenças”, falou, reforçando que o atendimento na maternidade foi “100% bom”.

A implementação do Teste do Pezinho Ampliado em Volta Redonda foi coordenada pelo médico-geneticista Roberto Giugliani, diretor-executivo e cofundador da Casa dos Raros. Ele foi o pesquisador brasileiro da área de doenças raras mais bem posicionado entre os 30 primeiros colocados do Ranking dos Melhores Cientistas em Medicina de 2026, da plataforma internacional Research.com. O que dá à Saúde do município um respaldo significativo e eleva o patamar de segurança biológica para os recém-nascidos.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que é muito bom ver o Teste do Pezinho Ampliado feito na rede pública, beneficiando todo os bebês, independente da classe social.

“Esse acordo inédito, firmado com a Casa dos Raros, vai ao encontro do compromisso do governo municipal em oferecer saúde de referência para toda a população. E com esse teste fizemos um gol de placa. Cerca de 30% das crianças que nascem com doenças raras morrem antes dos 5 anos por falta de diagnóstico, e, por isso, o teste completo é muito importante. Sabemos que o diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida, oferece amparo antecipado à família, além de diminuir a taxa de mortalidade. Essa é mais uma vitória para a saúde de Volta Redonda”, falou Neto, lembrando que o estado do Rio de Janeiro conta com o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara, instituído por lei desde 2024.