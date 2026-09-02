Inscrições devem ser realizadas de forma online - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Inscrições devem ser realizadas de forma onlineFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/09/2026 16:58

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para a Chamada Escolar 2027 da rede pública municipal de Estão abertas as inscrições para a Chamada Escolar 2027 da rede pública municipal de Volta Redonda . Estão disponíveis vagas para a Educação Infantil e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Interessados podem efetuar a inscrição até o dia 30 deste mês, por meio do site https://chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br/

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), foram definidas novidades para esta edição da Chamada Escolar. Uma delas é que os pais e responsáveis poderão indicar até cinco escolas de preferência no momento da inscrição. Caso a escolha não seja preenchida por completo, o sistema fará o direcionamento de acordo com a disponibilidade de vagas.

Se o estudante não for direcionado para a escola de primeira opção, a matrícula dele deverá ser realizada na unidade para a qual foi encaminhado e, posteriormente, solicitar a transferência. Nessa situação, ele será incluído na lista de espera da escola escolhida como primeira opção e poderá ver a posição que ocupa, o que garante mais transparência ao processo.

Em caso de dúvidas, ou para outras informações, os responsáveis podem procurar a unidade escolar mais próxima ou a Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói.

Educação Infantil

Para a Educação Infantil, poderão ser inscritas crianças para creche, nascidas entre 1º de abril de 2023 e 30 de novembro de 2026; e para a pré-escola, nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2023.

No momento da inscrição, será necessário apresentar o número do NIS (Número de Identificação Social), certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e CPF do responsável e do aluno.

EJA

Já para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os candidatos deverão apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) e comprovante de residência. A rede municipal oferece gratuitamente aos estudantes da modalidade: uniforme, material escolar, cartão para passagem e merenda escolar.