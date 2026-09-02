Inscrições devem ser realizadas de forma onlineFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para Chamada Escolar 2027 de Volta Redonda estão abertas
Com vagas para Educação Infantil e EJA, edição tem novidades e solicitação pode ser feita de forma online
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Saúde de Volta Redonda é referência internacional na proteção à vida neonatal
Município é o único do estado do Rio a oferecer as cinco fases do Teste do Pezinho pelo SUS. Mais de 230 bebês já passaram pela triagem
Volta Redonda realiza seminário sobre o enfrentamento do preconceito e violências contra as mulheres
Evento da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos também contou com a participação de outros municípios da região
Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso conquista tricampeonato estadual em Itaguaí
Equipe venceu as cinco categorias em que disputou e vai representar o Rio de Janeiro no Campeonato Nacional, em novembro
Cras Monte Castelo recebe ação com vagas de emprego nesta quarta-feira (2)
Parceria entre a prefeitura e o Atacadão aproxima moradores de oportunidades de trabalho
Companhia do BAC sediada em Volta Redonda faz primeira operação na cidade e apreende mais de 11 quilos de drogas
Policiais da unidade implantada no município também apreenderam pistola, munições e rádios transmissores no Dom Bosco
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