Mais de 2,6 mil estudantes da SME e da Fevre participam da segunda fase da parada da Independência - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Mais de 2,6 mil estudantes da SME e da Fevre participam da segunda fase da parada da IndependênciaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 02/09/2026 17:13

Volta Redonda - Os professores da rede municipal de ensino de Os professores da rede municipal de ensino de Volta Redonda serão homenageados durante o Desfile Cívico de 7 de Setembro por mais de 2,6 mil alunos. Os estudantes de projetos da Secretaria Municipal de Educação (SME) vão levar mensagens de agradecimento pela dedicação dos profissionais que contribuíram para a formação de gerações de volta-redondenses. À frente dos pelotões das bandas-minis do Projeto Volta Redonda Cidade da Música, os estudantes destacarão mensagens que exaltam o trabalho e a importância dos professores na construção da sociedade.

“Os professores não formam apenas alunos. Boa parte dos profissionais que atuam em Volta Redonda começou na sala de aula. Foram esses professores que ajudaram a transformar a vida de muitos volta-redondenses. E, no desfile deste ano, queremos dizer muito obrigado a eles”, adianta o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, explicando que a homenagem aos profissionais é justa.

O desfile da SME será aberto por alunos da Escola Municipal Dr. Júlio Caruso, que farão uma apresentação especial com a fanfarra da unidade, criada há 10 anos e campeã em concursos estaduais e nacionais. “Inclusive, neste ano, a fanfarra conquistou no último sábado, dia 29, o tricampeonato estadual durante competição realizada na cidade de Itaguaí (RJ), e garantiu classificação para representar o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Nacional, marcado para novembro”, destaca Denadai.

Em seguida, será apresentado o projeto Ballet Educação, desenvolvido em várias escolas municipais e que contempla mais de 400 alunos. Além disso, o desfile apresentará o trabalho educacional oferecido nas escolas regulares e nas três especializadas para alunos com deficiência, além de participação de um pelotão com alunos das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"O Ballet Educação também prestará uma homenagem à sua ex-coordenadora e idealizadora, a professora Izabel Leal, que faleceu no ano passado. Vamos fazer uma apresentação especial e muito interessante pelos alunos e para o público", explica o secretário.

Projeto Volta Redonda Cidade da Música será destaque no desfile

As escolas da Secretaria de Educação e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) também terão como destaque no desfile o projeto Volta Redonda Cidade da Música, iniciativa que oferece ensino musical a cerca de quatro mil alunos e mantido integralmente pela Prefeitura de Volta Redonda. Criado há 52 anos, o projeto será representado por bandas mirins, alunos do coro infantojuvenil, repetidores, professores, músicos das Orquestras de Cordas e de Violoncelos e da Banda de Concerto da Fevre.

“Serão mais de 1.600 estudantes que participam das aulas de música do projeto, todos tocando um instrumento musical, além de mil alunos que desfilam e trazem os projetos da Secretaria de Educação entre as bandas minis. O desfile da SME ocorrerá na segunda fase do evento e deverá atrair muitos pais, que prestigiam, incentivam e se orgulham de seus filhos inseridos neste mundo da música”, destaca a maestra e coordenadora-geral do Cidade da Música, Sarah Higino.

Ela ressalta, ainda, que o desfile fará uma homenagem ao maestro Nicolau Martins de Oliveira, idealizador do projeto Volta Redonda Cidade da Música, que faleceu em dezembro do ano passado. “Ele foi o grande criador e batalhador desta iniciativa do Cidade da Música. Seremos sempre gratos a ele. Queremos mostrar que o projeto continua com muita garra e muita qualidade”, afirma a maestra.

Segundo a programação, após as escolas municipais, desfilarão os colégios da Fevre. “Teremos ali a formação de uma grande banda intitulada ‘Bandaço’, composta por bandas marciais e de concerto, com 270 componentes. Eles virão à frente do desfile da Fevre e entrarão no recuo de bandas e fanfarras, enquanto os alunos da Fevre se apresentam e passam diante do público”, antecipa a maestra.

Evento

O desfile será aberto pela Banda e Coral municipais, logo depois do hasteamento das bandeiras Nacional, do Estado do Rio de Janeiro e de Volta Redonda, que ocorre às 8h, na Praça Sávio Gama, em frente à sede da prefeitura, e contará com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto e demais autoridades do município.

A concentração dos participantes será dividida entre a Avenida da Integração e a Rua Neme Felipe; o desfile acontece na Avenida Paulo de Frontin, entre a esquina com a Rua Neme Felipe, no sentido contrário de tráfego dos veículos, e o entroncamento com a Rua Luiz Alves Pereira, que recebe a dispersão até a esquina com a Avenida 7 de Setembro.