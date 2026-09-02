Operação aconteceu na localidade conhecida como Grota do GermanoFoto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos em Volta Redonda
Suspeitos fugiram para área de mata ao perceberem a aproximação policial; um dos quatro mandados de prisão foi cumprido
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Professores da rede municipal de Volta Redonda serão homenageados no Desfile de 7 de Setembro
Mais de 2,6 mil estudantes da SME e da Fevre participam da segunda fase da parada da Independência
Guarda Municipal e Ordem Pública alertam sobre regras e uso seguro de bicicletas elétricas e autopropelidos em Volta Redonda
Orientações visam garantir a segurança no trânsito e reforçar os locais permitidos para circulação, além dos equipamentos obrigatórios
Inscrições para Chamada Escolar 2027 de Volta Redonda estão abertas
Com vagas para Educação Infantil e EJA, edição tem novidades e solicitação pode ser feita de forma online
Saúde de Volta Redonda é referência internacional na proteção à vida neonatal
Município é o único do estado do Rio a oferecer as cinco fases do Teste do Pezinho pelo SUS. Mais de 230 bebês já passaram pela triagem
Volta Redonda realiza seminário sobre o enfrentamento do preconceito e violências contra as mulheres
Evento da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos também contou com a participação de outros municípios da região
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