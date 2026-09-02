Operação aconteceu na localidade conhecida como Grota do Germano - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Operação aconteceu na localidade conhecida como Grota do GermanoFoto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/09/2026 17:31

Volta Redonda - Uma operação da Polícia Civil foi realizada na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 5h20, no bairro Retiro, em Uma operação da Polícia Civil foi realizada na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 5h20, no bairro Retiro, em Volta Redonda , para cumprir quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias e têm origem em investigações sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação foi coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho, titular da unidade, e José Carlos Pereira Neto, assistente. Segundo a Polícia Civil, os investigados seriam integrantes da facção criminosa TCP, com atuação na localidade conhecida como Grota do Germano.

De acordo com a corporação, por se tratar de uma região de difícil acesso, os suspeitos perceberam a aproximação dos policiais e conseguiram fugir para uma área de mata antes da abordagem. Apesar da fuga, um dos quatro mandados de prisão foi cumprido. O suspeito foi localizado em casa e preso. Segundo a Polícia Civil, ele havia publicado nas redes sociais uma mensagem desafiando a corporação.

O preso foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi formalizado. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.