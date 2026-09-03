Município derrubou os índices nos últimos três anos - Foto: Divulgação/Semop

Município derrubou os índices nos últimos três anosFoto: Divulgação/Semop

Publicado 03/09/2026 15:37

Volta Redonda - A combinação entre investimentos em inteligência, ampliação do cerco tecnológico e integração entre as forças de segurança tem consolidado A combinação entre investimentos em inteligência, ampliação do cerco tecnológico e integração entre as forças de segurança tem consolidado Volta Redonda como referência no combate à criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) apontam uma queda histórica e contínua nos casos de roubos de veículos no município ao longo dos últimos anos.

Segundo os índices do instituto, a cidade registrou 63 roubos de veículos em 2023. No ano seguinte, em 2024, o número despencou para 26 ocorrências, mantendo a trajetória de queda em 2025, quando foram contabilizados 19 casos. Em 2026, os dados acumulados até o mês de julho mostram a consolidação dessa tendência, com apenas sete registros no período.

Com base nesses dados, em 2023, a cidade registrava uma média mensal de seis roubos por mês. Agora, em 2026, essa média é de apenas um, sendo que por quatro meses os números se mantiveram zerados (março, abril, maio e julho).

Um dos marcos dessa redução ocorreu em 2025, quando Volta Redonda alcançou cinco meses consecutivos sem registrar um único roubo de veículo - período compreendido entre abril e agosto -, um feito expressivo para um município com uma frota estimada em cerca de 160 mil veículos registrados. No ano de 2026, a ocorrência do crime concentrou-se em apenas três meses (três casos em janeiro, três em fevereiro e um em junho).

Cerco tático e tecnologia de ponta

A transformação nos índices reflete o fortalecimento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que foi modernizado e segue expandindo sua cobertura por meio da instalação de novos equipamentos e da incorporação de câmeras particulares. Atualmente, o sistema de monitoramento conta com cerca de 2,5 mil câmeras distribuídas pelos 122 bairros de Volta Redonda, garantindo o acompanhamento em tempo real de toda a cidade, inclusive nas entradas e saídas do município. O sistema também utiliza tecnologias de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial como ferramentas cruciais de apoio.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o pioneirismo da cidade ao estruturar o setor. “Criamos o Ciosp em 2009 e, desde o início, sabíamos que a tecnologia aliada ao trabalho policial seria o caminho para tornarmos Volta Redonda uma referência em segurança pública. É um projeto que deu muito certo e virou modelo para vários outros municípios. Sendo Volta Redonda a maior cidade em população do Sul Fluminense, alcançar essa queda expressiva nos números reflete o nosso compromisso contínuo, com investimentos diários para garantir a tranquilidade e o bem-estar da nossa população”, afirmou o prefeito.

Outra frente decisiva de atuação é a presença constante da Guarda Municipal (GMVR), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Operação Segurança Presente nos bairros, com equipes e estruturas posicionadas estrategicamente de acordo com as necessidades de cada região, reforçando o policiamento ostensivo promovido pela Polícia Militar.

Apoio popular e polo de segurança regional

Além do aparato tecnológico e ostensivo, a participação da população é peça central no modelo de segurança da cidade. A Semop criou e coordena grupos de WhatsApp com moradores de todos os bairros e de segmentos estratégicos - como associações de moradores, feirantes, taxistas, caminhoneiros, comerciantes, trabalhadores de postos de combustíveis e motoristas de ônibus -, somando atualmente mais de 27 mil participantes.

Consolidando Volta Redonda como um polo estratégico de segurança pública, o município hoje sedia a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e a 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar. Em breve, a estrutura será ampliada com a chegada do Batalhão Ambiental e de unidades operacionais especializadas de policiamento montado e de operações aéreas da PM. Esses equipamentos de alcance regional fortalecem a proteção não apenas de Volta Redonda, mas de todo o Sul Fluminense.