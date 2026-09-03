Projeto já conta com 600 alunos - Foto: Secom/PMVR

Projeto já conta com 600 alunosFoto: Secom/PMVR

Publicado 03/09/2026 16:02

Volta Redonda - O Brasil, após muitos anos, voltou a ter viva e latente a torcida por um esporte individual diferenciado e que já rendeu muitas alegrias ao povo – o Tênis. O sucesso do carioca João Fonseca nas quadras mundo afora vem reacendendo esta paixão e o orgulho da população brasileira em torcer e acompanhar as partidas da modalidade. Isso ocorre entre as pessoas mais experientes e, principalmente, entre as crianças e os jovens. Esta paixão também chegou a O Brasil, após muitos anos, voltou a ter viva e latente a torcida por um esporte individual diferenciado e que já rendeu muitas alegrias ao povo – o Tênis. O sucesso do carioca João Fonseca nas quadras mundo afora vem reacendendo esta paixão e o orgulho da população brasileira em torcer e acompanhar as partidas da modalidade. Isso ocorre entre as pessoas mais experientes e, principalmente, entre as crianças e os jovens. Esta paixão também chegou a Volta Redonda , onde nunca perdeu a sua força. Tudo isso por conta de projetos pioneiros em âmbito público e gratuito que são desenvolvidos pelo governo municipal, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG). São projetos focados na educação, inclusão e difusão desta modalidade.

Mostrando que é possível aproximar da população em geral um esporte considerado de elite, Volta Redonda conta com as Escolinhas de Tênis da FBG, nas quais pessoas a partir de 7 anos de idade participam de aulas práticas da modalidade.

Escolinhas contam com 600 alunos

Atualmente, as Escolinhas de Tênis da Fundação Beatriz Gama contam com 600 alunos, sendo 400 crianças e adolescentes, além de 200 adultos. De acordo com a direção da FBG, atualmente as aulas são ministradas em quadras localizadas nos bairros Sessenta e Água Limpa.

Além disso, a autarquia possui parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), um elo que levou as escolinhas da modalidade para escolas municipais que atuam com aulas em período integral, como: Nilton Botelho, no bairro Roma II; Juarez Antunes, no bairro São Luís; J. B. de Athaíde, na Vila Americana; Mato Grosso, Pernambuco e Terezinha dos Santos Gonçalves, todas no Retiro; João Haasis, no Eucaliptal; e Othon Reis, no bairro Verde Vale.

O sucesso e crescimento do projeto são comemorados pelo presidente da FBG, Vitor Hugo Oliveira. “As Escolinhas de Tênis é um dos projetos mais bem-sucedidos que temos aqui na Fundação Beatriz Gama. É coordenado com maestria pelo professor Edson e fico muito feliz em ver que o projeto cresceu, está em mais lugares e hoje ensina esta modalidade fantástica a centenas de adultos e crianças em Volta Redonda”, afirmou Vitor Hugo, que também destacou o cunho educacional das aulas.

“Já há algum tempo temos uma forte parceria com a Secretaria Municipal de Educação e, através dela, levamos as aulas de Tênis para as escolas municipais que trabalham em período integral. Isso é fantástico, porque temos a oportunidade de apresentar o Tênis às crianças e aos adolescentes. A partir das nossas aulas da modalidade, também temos a oportunidade de colaborar com a evolução intelectual destas pessoas”, disse o presidente da FBG.

O sucesso do projeto também é celebrado por um dos seus precursores, o coordenador Edson Nascimento. Ele, que é apaixonado pelo esporte, falou sobre a felicidade em ver a proporção que ganhou a iniciativa que ele tanto projetou no passado.

“Ver o tamanho que as Escolinhas de Tênis da FBG ganharam nos últimos anos é um motivo de grande alegria. Idealizamos este projeto com muito carinho e hoje percebemos que o povo, em especial as famílias de Volta Redonda, abraçaram a nossa ideia, pois vemos tanto crianças quanto adultos participando das aulas e nos ajudando a mostrar ao mundo que o tal esporte elitizado pode, sim, ser praticado por todos, independentemente da sua condição social, gênero ou raça”, revelou Edson.

Torneios Amistosos

Além do aspecto educacional, as Escolinhas de Tênis da Fundação Beatriz Gama também promovem periodicamente, nos seus núcleos, torneios amistosos, visando promover a socialização e também a evolução dos alunos no esporte. Edson frisou que a realização das competições não é o objetivo principal da escolinha, mas que tem o seu lado positivo.

“O Tênis, assim como qualquer outra modalidade esportiva, também tem o seu lado competitivo. Isto não é primordial no nosso projeto, mas tem a sua importância para estimular outros valores, como disciplina e determinação, entre as pessoas. É interessante como eles gostam e se dedicam a cada ponto nas partidas destes eventos”, finalizou o coordenador.