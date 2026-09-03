O estudo foi apresentado pela equipe do UniFOA ao prefeito Antonio Francisco Neto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O estudo foi apresentado pela equipe do UniFOA ao prefeito Antonio Francisco NetoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 03/09/2026 15:58

Volta Redonda - Viver mais, mas principalmente viver melhor. Um estudo desenvolvido pelo Centro Universitário de Viver mais, mas principalmente viver melhor. Um estudo desenvolvido pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) mostra como a política pública voltada à população idosa no município reúne diferentes áreas para promover saúde, autonomia, capacidade funcional, participação social e qualidade de vida ao longo do envelhecimento. O estudo foi apresentado pela equipe do UniFOA ao prefeito Antonio Francisco Neto na manhã desta quinta-feira (3), com a participação do presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; do pró-reitor Acadêmico do UniFOA, Bruno Chaboli Gambarato; e da pró-reitora de Extensão do centro universitário, Carolina Callegário, que coordenaram o estudo.

Intitulado “Estrutura, processos e alcance de uma política municipal de envelhecimento saudável: o caso de Volta Redonda, Rio de Janeiro”, o trabalho analisou as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais de Saúde (SMS), de Assistência Social (Smas) e de Esporte e Lazer (Smel). A conclusão aponta para uma resposta pública ampla, territorialmente distribuída e capaz de atuar sobre diferentes dimensões relacionadas à qualidade de vida na velhice.

Os números ajudam a mostrar o alcance dessa estrutura. O Programa Viva Melhor registra 7.227 participantes em núcleos distribuídos por toda cidade; a Assistência Social reúne 5.337 participantes em 79 grupos, que se reúnem em 35 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e três Centros de Convivência; e a Policlínica da Melhor Idade realiza aproximadamente 1,5 mil atendimentos mensais.

Mais importante que os números isolados, porém, é a forma como esses serviços se complementam. A pesquisa identificou acompanhamento de saúde longitudinal e especializado, prática regular de atividade física, proteção social, convivência, estimulação cognitiva e mecanismos de integração entre Saúde, Assistência Social e Esporte e Lazer.

Viver mais e com autonomia

Um dos pontos de maior destaque do estudo é a relação entre políticas de envelhecimento saudável, atividade física e longevidade. A pesquisa confrontou a experiência de Volta Redonda com evidências científicas internacionais. Um dos estudos citados, envolvendo mais de 650 mil pessoas, encontrou associação entre atividade física e aumento da expectativa de vida: mesmo volumes menores de exercício foram relacionados a ganhos de 1,8 ano, enquanto níveis próximos ao mínimo recomendado foram associados a um ganho médio de 3,4 anos.

No caso de Volta Redonda, os pesquisadores consideram que programas continuados e efetivos, quando favorecem níveis adequados de atividade física, podem contribuir para ganhos da ordem de dois a três anos na expectativa de vida, além de favorecer funcionalidade, autonomia e qualidade de vida.

O próprio estudo ressalta que esse impacto específico ainda precisaria ser medido por acompanhamento longitudinal da população de Volta Redonda. Ou seja, não se trata de afirmar que o programa já acrescentou determinado número de anos à vida dos participantes, mas de demonstrar que a política municipal atua justamente sobre fatores que a literatura científica associa ao envelhecimento saudável e à longevidade.

Muito além das viagens

A pesquisa também ajuda a dimensionar uma das iniciativas mais conhecidas pela população, a Viagem da Melhor Idade, dentro de um projeto muito maior.

A viagem funciona como um reconhecimento pela participação continuada. Para ter direito, o idoso precisa estar no Programa Viva Melhor há pelo menos um ano, apresentar atestado médico atualizado e manter frequência mínima de 70% nas atividades. O estudo caracteriza a iniciativa como reconhecimento da assiduidade e incentivo à permanência no programa.

Ao longo do ano, os participantes têm acesso a atividades físicas regulares, acompanhamento profissional, convivência e diferentes modalidades esportivas e recreativas. Também fazem parte dessa estrutura iniciativas como as Olimpíadas Viva Melhor e a participação no Festival de Dança.

Assim, a viagem é apenas uma das etapas mais visíveis de uma política permanente. O principal objetivo está na rotina construída durante todo o ano: estimular o idoso a sair de casa, movimentar o corpo, criar e manter vínculos, conviver, cuidar da saúde e preservar sua independência.

Saúde acompanha o idoso ao longo do tempo

Na área da Saúde, o estudo destaca uma estrutura que começa na Atenção Primária e segue, quando necessário, para atendimento especializado na Policlínica da Melhor Idade.

Entre as ações estão acompanhamento de doenças crônicas, vacinação, visitas domiciliares, prevenção de quedas, identificação precoce de fragilidade e perda funcional, avaliação cognitiva, estimulação da memória, educação em saúde e orientação a familiares e cuidadores. A Policlínica conta ainda com atendimento multiprofissional em Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição.

A expansão dessa assistência foi expressiva nos últimos anos. Os registros apresentados no estudo mostram forte crescimento da produção da Policlínica da Melhor Idade entre 2022 e 2025.

Uma cidade que envelhece

A dimensão dessa política também acompanha uma transformação da própria população de Volta Redonda. Segundo os dados utilizados pelos pesquisadores, com base no Censo de 2022, o município tinha 55.380 moradores com 60 anos ou mais, aproximadamente 21% da população – proporção superior à média brasileira apontada no estudo.

Diante desse cenário, a pesquisa destaca como pontos importantes do modelo municipal a continuidade das ações, a diversidade de oportunidades oferecidas aos idosos, a presença dos serviços nos territórios e a articulação entre diferentes setores.

A conclusão sintetiza o objetivo dessa estrutura: criar condições para que uma população cada vez mais longeva tenha também melhores condições de saúde, funcionalidade, autonomia, participação social e qualidade de vida.

Também assistiram à apresentação do estudo a secretária municipal de Esporte e Lazer (Smel), Rose Vilela, e o subsecretário Daniel Ferreira; a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez; a coordenadora da Policlínica da Melhor Idade, Giuliana Ferreira Oliveira Silva; a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda (CMDDPI/VR), Flávia Santos, além de outros representantes da administração municipal.