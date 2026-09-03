Suspeito foi levado para 93ª Delegacia de Polícia, em Volta RedondaFoto: Reprodução
Suspeito de gerenciar tráfico é encontrado em bunker no Vale Verde, em Volta Redonda
Farelos de rejunte no banheiro chamaram atenção da polícia e levaram à descoberta do esconderijo; foragido tinha mandados em aberto
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Escolinhas de Tênis da Fundação Beatriz Gama aproximam da modalidade crianças e adultos de Volta Redonda
Projeto já conta com 600 alunos; aulas são realizadas em quadras dos bairros Sessenta e Água Limpa, e também em escolas municipais que funcionam em período integral
Volta Redonda transforma longevidade em qualidade de vida para a população idosa
Pesquisa aponta que integração entre saúde, atividade física, convivência e proteção social cria ambiente favorável à autonomia e à longevidade
Quedas históricas nos roubos de veículos consolidam Volta Redonda como referência em segurança no estado
Com base em dados do ISP-RJ, município derrubou os índices nos últimos três anos com investimento em tecnologia, ampliação do cerco tático e integração
Projeto Alimentação Saudável completa dois anos e amplia ações para alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação incentiva hábitos alimentares saudáveis desde a infância
Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos em Volta Redonda
Suspeitos fugiram para área de mata ao perceberem a aproximação policial; um dos quatro mandados de prisão foi cumprido
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