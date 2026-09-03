Suspeito foi levado para 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda - Foto: Reprodução

Suspeito foi levado para 93ª Delegacia de Polícia, em Volta RedondaFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 17:33

Volta Redonda - Um homem de 36 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas no bairro Vale Verde, em Um homem de 36 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas no bairro Vale Verde, em Volta Redonda , foi encontrado escondido dentro de um bunker durante uma ação policial na tarde de quarta-feira (2). De acordo com as informações da ocorrência, uma equipe de busca foi até um endereço no bairro para verificar informações sobre o suspeito, que também seria responsável pela gerência do tráfico em Santa Isabel (MG). Ele era considerado foragido da Justiça e tinha mandados de prisão em aberto.

Durante as buscas no imóvel, um dos policiais percebeu farelos de rejunte do lado de fora, na área do banheiro. O detalhe chamou a atenção da equipe, que suspeitou de uma possível alteração recente na estrutura do local. Os policiais também tinham informações de que integrantes de organizações criminosas utilizam esconderijos construídos em imóveis para tentar dificultar a localização durante ações de agentes de segurança.

A partir dos indícios, a equipe realizou uma busca mais detalhada e encontrou o suspeito dentro de um bunker, que funcionava como esconderijo. O homem foi localizado por volta das 14h e encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Segundo a polícia, o suspeito também havia sido alvo de uma operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público, realizada em maio de 2025, em Santa Rita de Jacutinga (MG). A corporação informou que a localização do foragido foi possível graças à atenção do agente aos sinais deixados pela possível construção do esconderijo e ao conhecimento sobre métodos utilizados para ocultar pessoas procuradas pela Justiça. Até o momento, não recebemos resposta da defesa do suspeito.