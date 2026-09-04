Reunião na Secretaria de Assistência Social deu início à construção de uma atuação conjunta - Foto: Clara Preta/Smas

Reunião na Secretaria de Assistência Social deu início à construção de uma atuação conjuntaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 04/09/2026 15:45

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), iniciou nessa quinta-feira (3) as discussões para uma parceria com o H.FOA – Hospital da Fundação Oswaldo Aranha –, com o objetivo de ampliar o acompanhamento de mais de 5 mil pacientes oncológicos de Volta Redonda atendidos pela instituição. A primeira reunião foi realizada no gabinete da secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.

A proposta é que hospital e Assistência Social atuem lado a lado na identificação das necessidades enfrentadas pelos pacientes e seus familiares. A intenção é ir além do tratamento clínico, considerando também aspectos como condições de moradia, alimentação, renda, acessibilidade e estrutura familiar.

Para o coordenador da equipe de Psicologia do H.FOA, Ailton da Silva Carvalho, a parceria permitirá uma avaliação mais ampla da realidade dos pacientes. “Estamos construindo uma parceria para que possamos desenvolver um perfil socioassistencial bem estruturado e oferecer um atendimento mais voltado aos determinantes sociais da saúde. É importante olhar para a complexidade da vida de uma pessoa diante de um diagnóstico, considerando a família, o cuidado e o território onde esse paciente está inserido”, explicou.

Segundo Ailton, a intenção é facilitar o acesso dos pacientes aos serviços que necessitam. “Precisamos olhar para esse atendimento para além da saúde, articulando também o território, para oferecer um suporte mais amplo. A ideia é que o paciente tenha acesso a uma rede de proteção mais direcionada, para que suas necessidades sejam identificadas e trabalhadas e ele não se perca nesse caminho”, acrescentou.

A secretária Rosane Marques destacou a importância de aproximar o trabalho desenvolvido pelo hospital da realidade vivenciada pelas famílias no município. “A intenção da instituição de nos procurar para que possamos fazer esse acompanhamento socioeconômico e familiar, ampliando a humanização no atendimento, é fundamental. Muitas vezes encontramos famílias em situação de muita vulnerabilidade, que conseguem ter acesso ao tratamento de saúde, mas precisam de outros tipos de suporte. Essa parceria vai nos ajudar a qualificar ainda mais o trabalho realizado no dia a dia e o acompanhamento dessas famílias no território”, afirmou.

Diferentes fatores considerados

O diretor do H.FOA, Leonardo Prado, explicou que o trabalho deverá considerar diferentes fatores que podem interferir na recuperação e na qualidade de vida do paciente. “É um acompanhamento muito maior do que apenas tratar a doença. Precisamos conhecer o perfil socioeconômico e familiar, as condições de moradia, alimentação e outras necessidades que podem interferir diretamente no tratamento. Muitas vezes, o paciente recebe o atendimento no hospital, mas também precisa de suporte em casa, acesso a medicamentos, alimentação, terapia, saneamento e acessibilidade”, destacou.

A proposta não prevê apenas o encaminhamento de pacientes do hospital para a Assistência Social. H.FOA e Smas deverão construir, conjuntamente, alternativas a partir das necessidades identificadas, aproximando os serviços e fortalecendo a atuação junto às famílias e aos territórios.

A primeira reunião representa o início das tratativas entre as instituições. A expectativa é que, a partir desse diálogo, sejam definidos os próximos passos para estruturar a atuação conjunta e ampliar o suporte oferecido aos pacientes oncológicos e suas famílias.