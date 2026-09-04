Evento pelo 7 de Setembro contará com reforço na segurança e alterações no trânsito - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento pelo 7 de Setembro contará com reforço na segurança e alterações no trânsitoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 04/09/2026 16:08

Volta Redonda - O tão aguardado e tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de O tão aguardado e tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de Volta Redonda terá apresentações de cidadania com a participação de milhares de alunos, militares e clubes de serviços, e proporcionará muito entretenimento para o público neste feriado da Independência. O evento, que começa logo após a cerimônia de hasteamento de bandeiras e execução do hino nacional na Praça Sávio Gama, reunirá cerca de 10 mil desfilantes na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, e será dividido, como nos anos anteriores, em quatro fases.

Banda e coral municipais, militares, grupo de escoteiros e secretarias de Ordem Pública (Semop), da Pessoa com Deficiência (SMPD), de Esporte e Lazer (Smel), de Assistência Social (Smas) e a Defesa Civil abrem a fase inicial da parada da independência. Em seguida, estarão a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), estudantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e instituições assistenciais de Volta Redonda, como a Fundação Beatriz Gama (FBG), Rotary Clube, Casa da Amizade e grupos da Maçonaria.

O público assistirá na terceira fase as fanfarras de ex-alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), do Ciep Glória Roussim e escolas particulares da cidade, como o Firjan Sesi e a ETPC. Na sequência final, haverá as motos do Falcões de Aço Motoclube, os karts, carros antigos e os cavalos do Clube Hípico. Além disso, alunos da faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) vão levar para o desfile o protótipo de um carro de Fórmula 1, que começou a ser construído há dois anos pelos 35 alunos do curso.

"Tudo está sendo preparado com muita dedicação e ensaios por parte das bandas, fanfarras e estudantes. Haverá ainda personagens que se destacarão como os cosplayers, super-heróis, os carros dos karts e até um convidado popular e especial, que desfilará no final da terceira fase, antes do grupo de dança que homenageia o popstar Michael Jackson", adianta um dos coordenadores, Ernesto Carboni. A Praça Sávio Gama, também receberá uma feira de artesanato.

Estrutura

A coordenação do evento está preparando uma grande estrutura para realizar o desfile e receber o público. Haverá tendas de atendimento médico, ambulâncias em pontos estratégicos, banheiros químicos e uma tenda Ponto de Encontro, para casos de crianças perdidas. Para organizar melhor e permitir que todos assistam o desfile e a pista fique livre para os desfilantes, serão instaladas grades para separar o público da pista do desfile. Além de palanques e tendas para receber pessoas com deficiência (PCDs).

Reforço na segurança e alterações no trânsito

O público contará com um esquema especial de segurança preparado pelas forças de segurança do município. O policiamento terá a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e de agentes dos programas Segurança Presente e Bairro Presente. Além disso, todo o bairro Aterrado, incluindo a área do desfile e seu entorno, será monitorado em tempo real pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Mesmo com a participação dessas instituições no desfile, uma equipe permanecerá de prontidão para realizar o policiamento em todo o bairro Aterrado.

“Essas instituições serão as primeiras a desfilar e, em menos de 40 minutos, os agentes já estarão liberados para se juntar aos demais policiais e reforçar o policiamento”, explica Ernesto Carboni.

"O evento, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Comunicação envolve praticamente todas as secretarias da prefeitura, e todas colaboram e se empenham. Desde já queremos agradecer a contribuição de cada secretário e seus funcionários. A prefeitura se une para fazer o melhor 7 de Setembro da região", salienta o subsecretário de Comunicação, Luiz Fernandes.

Avenida Paulo de Frontin será interditada a partir da noite de domingo

O trânsito na Avenida Paulo de Frontin sofrerá alterações a partir da manhã de sábado, dia 5, quando terão início as montagens dos palanques destinados às autoridades e à Banda Municipal, além da estrutura de acessibilidade reservada para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida e da instalação de uma tenda que acolherá as pessoas com deficiência.

Instalados ao lado da Praça Sávio Gama, parte dos palanques ficará na calçada e parte na pista da Avenida Paulo de Frontin. Com isso, haverá um afunilamento da via nesse trecho, mas o trânsito seguirá normalmente até a noite de domingo. O estacionamento na via pública onde serão instalados os palanques estará proibido a partir da noite de sexta-feira, dia 4.

A Rua José Fugêncio Neto, localizada em frente à Praça Sávio Gama, será interditada a partir das 14h de sábado, dia 5, tanto para a circulação de veículos quanto para estacionamento. No final dela será instalada uma tenda que bloqueará a saída desta via.

Já no domingo (6), a partir das 19h, o trânsito na Avenida Paulo de Frontin será totalmente interditado para a preparação da pista para o desfile. O estacionamento na via e o acesso às garagens, inclusive para os moradores da região, também serão proibidos. As calçadas receberão gradis para separar o público da pista onde ocorrerá o desfile.

O desfile será realizado no sentido contrário ao fluxo habitual da Avenida Paulo de Frontin: entre a Avenida Integração e a Rua Luiz Alves Pereira, onde ocorrerá a dispersão dos participantes.

Os moradores do Aterrado estão sendo informados sobre as alterações pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), por meio das redes sociais e de comunicado. As ruas que dão acesso à Avenida Paulo de Frontin também serão interditadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a partir da noite de domingo.

Os motoristas que saírem do Centro e precisarem passar pelo Aterrado poderão utilizar normalmente as avenidas 7 de Setembro e Lucas Evangelista, que permanecerão liberadas para o trânsito durante o período do desfile. A partir dessas vias, também será possível acessar a margem esquerda da cidade.

Já os motoristas que vierem dos bairros Niterói e Retiro deverão utilizar como alternativas as pontes Dr. Murilo César dos Santos e Pequetito Amorim e acessar as ruas Cesar Salamonte, 535 e 552 para chegar ao Viaduto Nossa Senhora das Graças e seguir em direção à Vila Santa Cecília ou ao Centro. As linhas de ônibus também utilizarão essas mesmas vias.

No horário do desfile, a partir das 7h, a Avenida Integração e a Rua Neme Felipe serão interditadas para a concentração dos desfilantes. A previsão é que o trânsito na Avenida Paulo de Frontin seja liberado às 14h, após o encerramento do Desfile da Independência.