A peça "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" acontece no próximo dia 12 de setembroDivulgação
Ao longo da trama, os personagens se envolvem em sessões marcadas por conflitos, situações absurdas e revelações sobre os próprios dilemas emocionais com muito humor e ironia. No meio do colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável — intensa, divertida e transformadora.
A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões, que conduzem a encenação com uma proposta moderna, dinâmica e voltada para as relações humanas.
Serviço
Espetáculo: "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra"
Data e horário: 12 de setembro de 2026, às 20h
Local: GACEMSS - Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, 315, Vila Santa Cecília, Volta Redonda
Elenco: Humberto Martins e Aline Müller
Texto: Carlos Simões
Direção: Humberto Martins e Carlos Simões
Gênero: Comédia dramática
Duração: 70 minutos
Classificação: 16 anos
Sinopse
Em um consultório fora dos padrões, um psiquiatra em crise acaba se tornando paciente de uma psicóloga e terapeuta sexual tão caótica quanto ele. Entre sessões explosivas, duelos verbais e situações absurdas, os personagens se deparam com verdades incômodas e conflitos emocionais. Em meio ao colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável, intensa e transformadora.
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