A peça "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" acontece no próximo dia 12 de setembro - Divulgação

A peça "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra" acontece no próximo dia 12 de setembroDivulgação

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Publicado 04/09/2026 16:01 | Atualizado 04/09/2026 16:09

O ator Humberto Martins retorna aos palcos após mais de 15 anos com o espetáculo "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", no próximo dia 12 de setembro, às 20h, no Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva (GACEMSS), em Volta Redonda. Ao lado da atriz Aline Müller, o artista protagoniza uma comédia dramática contemporânea que aborda, com humor ácido, temas como ansiedade, TDAH, depressão e conflitos emocionais.

Com texto de Carlos Simões, autor do sucesso teatral "Os Homens Querem Casar", a produção mistura humor, emoção e relações humanas em diálogos afiados e situações que prometem provocar identificação no público. Inspirada em fatos reais, a história acompanha o encontro entre um psiquiatra em crise e uma psicóloga e terapeuta sexual tão intensa quanto ele.



Ao longo da trama, os personagens se envolvem em sessões marcadas por conflitos, situações absurdas e revelações sobre os próprios dilemas emocionais com muito humor e ironia. No meio do colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável — intensa, divertida e transformadora.



A direção é assinada por Humberto Martins e Carlos Simões, que conduzem a encenação com uma proposta moderna, dinâmica e voltada para as relações humanas.



Serviço



Espetáculo: "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra"

Data e horário: 12 de setembro de 2026, às 20h

Local: GACEMSS - Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, 315, Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Elenco: Humberto Martins e Aline Müller

Texto: Carlos Simões

Direção: Humberto Martins e Carlos Simões

Gênero: Comédia dramática

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos



Sinopse



Em um consultório fora dos padrões, um psiquiatra em crise acaba se tornando paciente de uma psicóloga e terapeuta sexual tão caótica quanto ele. Entre sessões explosivas, duelos verbais e situações absurdas, os personagens se deparam com verdades incômodas e conflitos emocionais. Em meio ao colapso emocional e ético, surge uma conexão improvável, intensa e transformadora.