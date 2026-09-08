Desfile celebrou os 204 anos de Independência do Brasil - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Desfile celebrou os 204 anos de Independência do BrasilFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/09/2026 14:55

Volta Redonda - celebrou, nesta segunda-feira (7), os 204 anos da Independência do Brasil com a realização do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro. Considerado o maior evento do gênero na região, o desfile reuniu cerca 25 mil pessoas, sendo 10 mil participantes representando mais de 40 instituições, entre escolas municipais, estaduais e particulares, militares, clubes de serviços, entidades assistenciais, projetos da prefeitura e grupos da sociedade civil. Volta Redonda celebrou, nesta segunda-feira (7), os 204 anos da Independência do Brasil com a realização do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro. Considerado o maior evento do gênero na região, o desfile reuniu cerca 25 mil pessoas, sendo 10 mil participantes representando mais de 40 instituições, entre escolas municipais, estaduais e particulares, militares, clubes de serviços, entidades assistenciais, projetos da prefeitura e grupos da sociedade civil.

A programação começou às 8h, na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da Prefeitura, com a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Volta Redonda, seguida da execução dos Hinos Nacional, de Volta Redonda e da Independência. A solenidade contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto e demais autoridades.

“O 7 de Setembro é uma data muito importante para todos nós. É um momento de celebrar a Independência do Brasil, valorizar a nossa história, os nossos símbolos e, principalmente, a nossa gente. Em Volta Redonda, é uma alegria ver nossas crianças, nossos jovens, as escolas, as instituições, as forças de segurança e toda a população participando desse momento tão especial. Esse desfile mostra a força da nossa cidade, a união da nossa população e o orgulho que temos de ser brasileiros e volta-redondenses”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O desfile foi organizado em quatro fases e contou com apresentações que destacaram cidadania, educação, cultura, inclusão, esporte, música e a participação de diferentes instituições do município.

Educação e música são destaques

Um dos momentos de maior destaque foi a participação de mais de 2,6 mil alunos da rede municipal de ensino, que prestaram uma homenagem aos professores de Volta Redonda. À frente dos pelotões das bandas-minis do projeto Volta Redonda Cidade da Música, os estudantes levaram mensagens de agradecimento aos profissionais que contribuíram para a formação de gerações de volta-redondenses.

O desfile da Secretaria Municipal de Educação (SME) foi aberto por estudantes da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, acompanhados pela fanfarra da unidade.

Moradora do bairro Eucaliptal, Louviane Olímpio Santos, acompanhou de perto a participação dos filhos Samuel, Asafe e Caleb, que desfilaram pela fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso. Para ela, o momento foi de emoção e orgulho.

“Hoje, dia 7 de Setembro, eu fico emocionada e feliz porque os três estão desfilando. Eu me sinto muito honrada. Meus filhos são muito bem cuidados naquela escola e sou muito grata por isso. Eles nunca perdem o desfile de 7 de Setembro. Onde eles estão, eu estou junto”, afirmou.

Também participaram da programação o projeto Ballet Educação, que fez uma homenagem à professora Izabel Leal, idealizadora e ex-coordenadora do projeto, que faleceu no ano passado; além de estudantes das escolas regulares, das unidades especializadas para pessoas com deficiência (PCDs) e de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outro grande destaque foi o projeto Volta Redonda Cidade da Música. Mais de 1,6 mil estudantes que participam das aulas de música desfilaram tocando instrumentos, acompanhados por alunos dos projetos educacionais, professores, músicos das orquestras de Cordas e de Violoncelos e da Banda de Concerto da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O desfile também homenageou o maestro Nicolau Martins de Oliveira, idealizador do projeto Volta Redonda Cidade da Música, que faleceu em dezembro do ano passado.

Entre os participantes da Fevre, o público acompanhou, ainda, a apresentação do “Bandaço”, formação composta por bandas marciais e de concerto, com 270 integrantes.

Ana Júlia Ferreira, de 16 anos, desfilou com a escolinha de tênis da Fundação Beatriz Gama (FBG) e falou sobre o entusiasmo em participar do evento.

“É o primeiro ano que eu participo com a FBG, mas é o segundo que desfilo. É muito boa a sensação de desfilar. Fico sempre muito empolgada”, contou

Fanfarras e atrações encerram programação

A programação contou ainda com a participação da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), instituições assistenciais, Rotary Clube, Casa da Amizade, grupos da Maçonaria e estudantes de diferentes unidades de ensino.

Na terceira fase, o público acompanhou apresentações das fanfarras de ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), do Ciep Glória Roussim e de escolas particulares, como Firjan Sesi e ETPC.

Na parte final, o desfile ganhou um tom ainda mais festivo, com a participação das motos do Falcões de Aço Motoclube, karts, carros antigos e cavalos do Clube Hípico. Estudantes do curso de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) também apresentaram o protótipo de um carro de Fórmula 1 desenvolvido por 35 alunos ao longo dos últimos dois anos.

Cosplayers, super-heróis e outras atrações também fizeram parte da programação, que contou, ainda, com uma participação especial antes da apresentação de um grupo de dança, que homenageou o astro pop Michael Jackson.

Prefeitura garante estrutura e segurança

Para receber os milhares de participantes e o público que acompanhou o desfile, a prefeitura preparou uma estrutura especial ao longo da Avenida Paulo de Frontin e na Praça Sávio Gama. O esquema contou com ponto de encontro para casos de crianças perdidas, tenda para atendimento a pessoas com autismo, palanques para PCDs, estrutura de acessibilidade, pontos de atendimento à saúde, ambulâncias, banheiros químicos, distribuição de água para os desfilantes e área de recuo para as fanfarras.