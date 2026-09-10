Os envolvidos foram conduzidos à 93ª DPFoto: Divulgação/Semop
No bairro Casa de Pedra, as forças de segurança detiveram 10 pessoas suspeitas de integrarem um grupo que comercializava aparelhos massageadores eletrônicos superfaturados e sem o devido registro nos órgãos de vigilância sanitária competentes, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o que representa sérios riscos à saúde dos consumidores. A maioria das vítimas eram idosos.
Em um dos casos identificados, a vítima pagou R$ 300 de entrada e parcelou R$ 1.800 no boleto bancário, totalizando R$ 2.100 por um produto que custa entre R$ 300 e R$ 400 no mercado formal.
A ação resultou na apreensão de mais de 50 massageadores. Os envolvidos foram conduzidos à 93ª DP, ouvidos e indiciados no artigo 273 do Código Penal - que pune quem vende, expõe à venda ou entrega a consumo produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária, sendo considerada uma infração contra a saúde pública. Eles responderão ao processo em liberdade. O grupo também é investigado pela Polícia Civil de Itatiaia (99ª DP) pela mesma prática.
Foragida da Justiça é presa
Em outra frente de atuação, no bairro Ponte Alta, agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 25 anos, foragida da Justiça pelo crime de furto. A suspeita é apontada pelas investigações como integrante de um bando que furtava baterias de veículos na cidade. A abordagem em uma área de mata, próximo ao Elevado Castelo Branco, ocorreu após denúncias sobre tráfico de drogas. No local onde a mulher foi encontrada, as equipes localizaram ainda restos de cabos e fios de cobre queimados, material característico da receptação e furto de fiação urbana e residencial.
Câmeras auxiliam na identificação de suspeito de furto
Já no bairro Siderville, um homem de 30 anos, suspeito de participação em um furto a uma residência no bairro Conforto, foi localizado pelas forças de segurança. A ação integrada contou com o apoio das imagens das câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e de equipamentos particulares de segurança, que registraram o suspeito e um comparsa após furtarem uma máquina de lavar na Rua Duzentos e Quarenta e Três, no último dia 28 de agosto. Por ter passado o período de flagrante, o homem foi indiciado por furto e responderá pelo crime em liberdade. As imagens seguem em análise pela Polícia Civil para localizar o segundo envolvido.
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