O evento vai acontecer no Memorial Zumbi dos Palmares - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O evento vai acontecer no Memorial Zumbi dos PalmaresFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/09/2026 13:44

O espaço cultural Memorial Zumbi dos Palmares, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda , sediará no sábado (12), a partir das 14h, uma edição especial do evento Batalha da Aposta, que em 2026 está completando quatro anos. O evento conta com o apoio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e da Juventude (Sejuv), além do Centro Cultural Fundação CSN.

Esta edição da Batalha da Aposta terá como principal atração o MC Marechal, que volta a se apresentar em Volta Redonda após 10 anos, e promete contagiar o público ao som do Hip-Hop da melhor qualidade. Além dele, a Batalha da Aposta também terá as apresentações do DJ Joaton, Frajola 7V e do grupo de MCs Batalha de Trio.

Anderson de Souza, secretário municipal de Cultura, afirmou que é uma satisfação para todos da SMC colaborar para que a cidade e os seus espaços públicos fiquem cada vez mais acessíveis aos jovens, e convidou a população para prestigiar o evento.

“Trabalhamos incansavelmente para passar à nossa juventude um sentimento de pertencimento ao município. Volta Redonda é a cidade da cultura e também dos jovens. É uma satisfação imensa que nós, da Secretaria de Cultura, temos em apoiar este evento. O Memorial Zumbi e outros espaços públicos estão sempre de portas abertas para eles, e receber o MC Marechal novamente na nossa cidade é um motivo de felicidade, dada a sua importância para o cenário do Hip-Hop e o estilo de vida urbano. Será um grande evento e convido a todos para prestigiar”, afirmou o secretário de Cultura.

Entrada Solidária

Esta edição terá outro aspecto que merece destaque. O evento terá entradas limitadas. Os ingressos podem ser retirados de forma gratuita no site: https://abre.ai/batalhadaaposta. No sábado, no Memorial Zumbi, os ingressos deverão ser trocados por 1 kg de alimento não perecível.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados posteriormente ao Pré-Vestibular Social da Candelária e também a outras entidades filantrópicas da cidade.

O rapper Frajola, que é um dos organizadores da Batalha da Aposta, comentou sobre a conexão criada entre o aspecto solidário e o entretenimento que esta edição do evento terá.

“Unir solidariedade, entretenimento e inclusão é parte da essência da Batalha da Aposta. A troca de 1 kg de alimento por ingresso reforça a ideia de que cultura e responsabilidade social caminham juntas. Para nós, é fundamental que o evento não seja apenas um espaço de diversão, mas também de consciência coletiva. A juventude responde muito bem a esse chamado: participa, doa, se envolve e entende que a cultura pode ser ferramenta de transformação real. Essa combinação fortalece vínculos e amplia o impacto do evento para além do palco”, disse Frajola.

“Entendemos que os jovens de Volta Redonda necessitam ter, na sua essência, o costume de ajudar ao próximo. No caso da Batalha da Aposta, eles poderão se divertir e, em contrapartida, ajudar doando os alimentos não perecíveis. Nós, da Secretaria da Juventude, ficamos muito felizes ao ver os jovens da cidade criando iniciativas e se mobilizando em prol de causas que beneficiem o próximo. Acessem o site, adquiram seus ingressos, no dia da Batalha da Aposta façam as suas doações e vamos juntos prestigiar este evento, que certamente será fantástico”, convidou o secretário municipal da Juventude, Munir Filho.