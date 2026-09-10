O evento vai acontecer no Memorial Zumbi dos PalmaresFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Batalha da Aposta levará cultura e solidariedade ao Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, no sábado (12)
Com apoio das secretarias municipais de Cultura e da Juventude, evento terá como principal atração o MC Marechal, que volta a se apresentar na cidade após 10 anos
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Batalhão de Ações com Cães já apreendeu mais de 37 kg de drogas com prejuízo superior a R$ 110 mil ao tráfico no Sul Fluminense
Estrutura regional acumula resultados expressivos, retirando armas, munições e grande quantidade de entorpecentes de circulação
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Após denúncias de moradores, agentes recuperaram um registro de grande porte do sistema hidráulico e apreenderam a marreta usada para arrombar a casa de bombas
Hospital São João Batista faz 4.518 cirurgias de janeiro a agosto de 2026
Número, referente a 12 especialidades médicas, é superior ao registrado no mesmo período do ano passado
Jogos Estudantis de Volta Redonda começam na sexta-feira (11) e vão reunir mais de 8 mil atletas de 49 instituições
Jevre terá duração de 57 dias, com 34 modalidades em disputa, incluindo algumas paralímpicas
Volta Redonda reúne cerca de 25 mil pessoas no tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro
Evento na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, celebrou os 204 anos da Independência do Brasil com participação de estudantes, militares, instituições e atrações para o público
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