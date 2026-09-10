O encontro foi realizado no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no bairro Aterrado - Foto: Cleber Silva/Smas

O encontro foi realizado no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no bairro AterradoFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 10/09/2026 16:14

Volta Redonda recebeu, nessa quarta-feira (9), o Pré-Seminário Regional “Minha Vida Fora do Acolhimento – Vozes dos Territórios – Eixo 6”, reunindo adolescentes e jovens para discutir os desafios da vida após o acolhimento, e contribuir para a construção de políticas públicas voltadas à autonomia e à transição para a vida adulta.

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participou da articulação e do apoio à realização do encontro, que também contou com a participação da Fundação Beatriz Gama (FBG) e da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). A atividade reuniu, ainda, equipes técnicas e representantes do Sistema de Garantia de Direitos.

O encontro foi realizado no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no bairro Aterrado, e contou com a participação de adolescentes e jovens que estão em acolhimento institucional, Casa Abrigo, Família Acolhedora, Casa Lar e outras modalidades de cuidado alternativo, além de adolescentes em processo de transição para o desligamento, a partir dos 15 anos.

Com a proposta de ouvir, dialogar e construir coletivamente soluções para uma vida com direitos, apoios e oportunidades no pós-acolhimento, a programação contou com rodas de conversa e espaços de escuta, onde os participantes puderam compartilhar experiências, apresentar demandas e contribuir diretamente para a formulação de propostas. Entre os temas discutidos estiveram moradia, trabalho, saúde mental, educação, autonomia e acompanhamento após o desligamento dos serviços de acolhimento.

Para a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, a participação da Smas na iniciativa reforça o compromisso do município com o fortalecimento da rede de proteção e com a construção de políticas públicas que acompanhem os jovens para além do período de acolhimento.

“Esse encontro representa uma oportunidade muito importante de escuta e de construção coletiva. A Assistência Social precisa estar presente também nesse momento de transição, ajudando a construir caminhos para que esses jovens tenham autonomia, acesso a direitos e oportunidades. E, principalmente, precisamos garantir que eles sejam ouvidos e possam contribuir para essa discussão”, afirmou Larissa.

O conselheiro tutelar Bruno Nicolau destacou a importância de garantir que a voz dos adolescentes e jovens seja considerada na formulação das políticas públicas. “Quando a gente fala de uma política pública para esses jovens, é fundamental ouvir quem está vivendo essa realidade. Eles precisam ter espaço para falar sobre suas experiências, suas dificuldades e suas necessidades. O nosso papel, enquanto rede de proteção, é garantir que essa voz seja ouvida e que possa contribuir para a construção de ações concretas.”

As propostas e contribuições construídas durante o pré-seminário regional em Volta Redonda serão levadas para o III Seminário Nacional “Minha Vida Fora do Acolhimento”, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, em Belo Horizonte (MG). O encontro nacional será a próxima etapa da mobilização, reunindo representantes de diferentes regiões do país para ampliar o debate sobre os direitos de adolescentes e jovens que vivem ou já vivenciaram o acolhimento.

Smas fortalece construção de plano para ampliar proteção e convivência familiar de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social também está contribuindo diretamente para a construção do Plano Municipal de Acolhimento, Convivência Familiar e Comunitária. A iniciativa está sendo elaborada por uma comissão intersetorial, a partir de uma solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de proteção integral e garantia de direitos de crianças e adolescentes no município.

A segunda reunião da comissão aconteceu nessa quarta-feira (9), no auditório da Smas, e contou com a participação da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora da secretaria. Durante o encontro, a psicóloga Mariana Mateus Alves de Carvalho apresentou aos integrantes um diagnóstico prévio sobre o serviço no município, reunindo informações que contribuem para a compreensão da realidade local e para o planejamento das ações.

A apresentação também abordou o funcionamento do Serviço de Acolhimento Familiar, sua importância na proteção de crianças e adolescentes e como o atendimento é realizado em Volta Redonda. A contribuição da Smas permite levar à comissão dados, informações técnicas e a experiência da rede municipal de Assistência Social na área de acolhimento e proteção.

Para a subsecretária Larissa Garcez, a participação da secretaria na construção do plano é fundamental para garantir que o documento esteja conectado à realidade dos serviços e das famílias atendidas pela rede. “É muito importante que a Assistência Social esteja participando ativamente dessa construção, contribuindo com o conhecimento técnico e com a experiência dos nossos serviços. O plano será um instrumento importante para organizar estratégias e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes, sempre buscando garantir o direito à convivência familiar e comunitária.”

O Plano Municipal de Acolhimento, Convivência Familiar e Comunitária será um instrumento de planejamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes, especialmente no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A proposta busca estabelecer diretrizes e estratégias que contribuam para assegurar direitos e qualificar a atuação da rede de proteção.