O homem foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

O homem foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 11/09/2026 16:02 | Atualizado 11/09/2026 16:55

Uma rápida ação da Polícia Militar (28º BPM), integrada ao trabalho de inteligência e cerco eletrônico por câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR), resultou na prisão em flagrante de um homem de 33 anos na madrugada desta sexta-feira (11). O suspeito foi detido por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, logo após efetuar diversos disparos contra um veículo na região do Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta.

A ocorrência teve início por volta de 1h10, quando a vítima, que conduzia um Nissan March branco, buscou apoio direto de policiais militares. O motorista relatou aos agentes que um homem em um Chevrolet Cobalt prata havia emparelhado e efetuado vários disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo apenas a lataria do automóvel.

Diante da denúncia, equipes iniciaram um patrulhamento ostensivo no local do crime. Instantes após o fato, o Ciosp recebeu um chamado via 190 informando que um homem com as mesmas características estava causando transtornos a clientes e à proprietária de um bar no bairro Cajueiro.

Com o auxílio de informações fornecidas por moradores e a comunicação ágil com os operadores do Ciosp na Semop-VR - que monitoravam a movimentação e cruzavam informações de inteligência -, o veículo suspeito e o condutor foram localizados rapidamente.

Um cerco tático foi realizado no estabelecimento comercial e o suspeito abordado. Durante a revista pessoal, os policiais militares apreenderam um revólver Taurus calibre .38 contendo cinco munições deflagradas. O homem foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.