O suspeito, o automóvel e o material apreendido foram levados para a delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

O suspeito, o automóvel e o material apreendido foram levados para a delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 11/09/2026 16:45

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11), na Via Dutra (BR-116), em Volta Redonda . Durante a abordagem, os policiais apreenderam 3.020 pedras de crack e 500 pinos de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina na altura do km 264 quando deram ordem de parada a um carro de passeio. Durante a revista no interior do veículo, a equipe encontrou uma sacola no assoalho do banco dianteiro do passageiro com todos os entorpecentes.

De acordo com a PRF, o condutor afirmou que seguia em direção à área central da cidade. Ele confessou aos policiais que entregaria as drogas em um posto de combustíveis e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

O suspeito, o automóvel e o material apreendido foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. A identidade do envolvido não foi divulgada. Não foi possível contato com a defesa do suspeito.