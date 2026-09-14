Quiosque fica na Beira-Rio e será entregue à população nesta quinta-feira (17)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
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Prefeitura entrega mais de R$ 500 mil a entidades de Volta Redonda
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Motorista confessou que entregaria a carga em um posto de combustíveis mediante pagamento; carga foi encontrada no assoalho do carro
Segurança Presente prende três suspeitos de roubo na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda
Homens foram localizados após patrulhamento realizado com base nas características repassadas às equipes; vítimas reconheceram o trio na delegacia
PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Volta Redonda
Homem fez disparos de arma de fogo contra motorista na Ponte Alta, fugiu e foi localizado em um bar com arma e munições deflagradas
Volta Redonda amplia participação da rede municipal de ensino no Torneio Juvenil de Robótica
Competição será realizada neste sábado (12), no Colégio ICT, com 39 equipes compostas por 117 estudantes de unidades da SME e da Fevre
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