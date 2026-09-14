Quiosque fica na Beira-Rio e será entregue à população nesta quinta-feira (17) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Quiosque fica na Beira-Rio e será entregue à população nesta quinta-feira (17)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/09/2026 14:40

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda vai ganhar um ponto de apoio na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio). Um dos sete quiosques reformados pelo Banco da Cidadania no local será ocupado pela secretaria para ajudar a descentralizar os serviços, funcionando das 8h ao 12h, de forma experimental para avaliação da demanda. A entrega do espaço, que fica em frente à passarela da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no bairro Retiro, à população está marcada para esta quinta-feira (17).

No local serão ofertados os serviços como emissão da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) – documento oficial e gratuito criado para facilitar a comprovação do autismo; entrega de abafadores e dos colares de quebra-cabeça para autistas e de girassol para deficiências ocultas.

Além de fazer cadastros para atendimento com psicólogos, para pleitear vaga no Diploma Cidadão – curso superior gratuito para Pessoas com Deficiência (PCD), realizado em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase); para cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais); e no Censo Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda – formulado pela SMPD para criar uma base de dados atualizada sobre esse público na cidade.

Homenagem

O ponto de apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vai levar o nome de Anália Vidal, diagnosticada com cegueira total aos 33 anos. Ela foi aluna da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e cursava a faculdade de Administração no UGB pelo Diploma Cidadão. Anália faleceu no último dia 27 de agosto aos 56 anos.

Sete quiosques foram reformados

Os sete quiosques revitalizados pelo Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), na Beira-Rio, passaram por limpeza geral, pintura, reparos estruturais e adequações necessárias para garantir a utilização com segurança e qualidade.

E agora são ocupados pela Base Avançada da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); pela base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); pelo Programa de Inclusão Produtiva, da Smas; e outros dois são usados como pontos de apoio para grupos de ciclistas e corredores.