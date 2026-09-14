Recursos foram repassados a 31 instituições que atuam em diferentes áreas sociais no município - Foto: Jean Alves/Smas

Recursos foram repassados a 31 instituições que atuam em diferentes áreas sociais no municípioFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 14/09/2026 14:36

A Prefeitura de Volta Redonda entregou nessa sexta-feira (11), no auditório do Palácio 17 de Julho, os cheques referentes à arrecadação da 11ª edição do “Arraiá da Cidadania” . Ao todo, R$ 556.599,79 foram repassados a 31 entidades que participaram da tradicional festa solidária realizada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Organizado pela prefeitura, o “Arraiá da Cidadania” tem como um de seus principais objetivos fortalecer o trabalho desenvolvido pelas instituições da sociedade civil do município. A administração municipal fornece a infraestrutura e os insumos utilizados pelas entidades na produção dos alimentos comercializados durante os quatro dias de festa. Toda a renda obtida com as vendas é destinada às instituições participantes.

O evento, que reúne milhares de pessoas todos os anos, mantém também a proposta de oferecer uma festa familiar, com produtos de qualidade e preços acessíveis, ao mesmo tempo em que contribui para com os projetos desenvolvidos pelas entidades.

“Além de ser uma festa familiar e tradicional que já está no calendário de eventos do estado, para muitas instituições é o momento de manter ou expandir suas ações, porque os insumos são fornecidos pela prefeitura e as entidades produzem os alimentos, fazem as vendas e destinam todo esse dinheiro para o próprio trabalho. Sem dúvida, existem instituições para as quais essa festa é motivo de subsistência. Vale ressaltar que o sucesso do 'Arraiá' é resultado de uma construção coletiva”, destacou a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, durante a cerimônia de entrega.

Recurso ajuda a manter atendimento a 370 crianças

Coordenadora administrativa e financeira da Casa da Criança e do Adolescente, Francinelli da Silva Ribeiro afirmou que a instituição já espera todos os anos pelo período do “Arraiá”, devido à importância dos recursos para a manutenção dos atendimentos.

“Todo ano a gente já conta com esse momento, porque é um momento único. Trabalha-se muito, mas se tem um retorno muito bom, que nos dá total condição de proporcionar aos nossos atendidos uma melhor qualidade de alimentação e de vida”, disse.

A Casa da Criança e do Adolescente atende crianças em situação de violência doméstica e risco social. De acordo com Francinelli, são cerca de 370 crianças atendidas diariamente em três projetos, nos bairros Volta Grande, São Sebastião e São Luíz.

Ela explicou que o dinheiro arrecadado durante o “Arraiá” também permite à instituição arcar com despesas que não são contempladas por outros projetos.

“Podemos proporcionar não só alimentação, mas também coisas que os projetos não pagam, como material de escritório para fazer um atendimento melhor, um jogo que a criança precisa, uma manutenção, um reparo. Esse recurso chega em muito boa hora e é muito gratificante. A gente só tem gratidão”, afirmou.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, destacou que a participação no “Arraiá da Cidadania” representa mais do que a possibilidade de arrecadar recursos para a instituição.

“Essa festa é muito importante para todas as instituições. Ela colabora com o fortalecimento da rede e para que estejamos mais próximos do nosso público, das pessoas que atendemos. O dinheiro sempre faz alguma diferença dentro da instituição e ajuda em algumas ações que precisamos para manter tudo funcionando. Além disso, a oportunidade de reunir as organizações da sociedade civil e o poder público em torno da festa também fortalece a atuação conjunta”, afirmou.

Festa feita a muitas mãos

Durante a cerimônia, também foi destacado o trabalho realizado pelas entidades antes e durante os quatro dias do “Arraiá”. A organização ressaltou que a edição deste ano apresentou uma evolução na distribuição dos insumos utilizados pelas instituições.

O diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC, que participa da organização do evento, ressaltou que a festa só é possível graças ao envolvimento de diversas pessoas e instituições.

“Desde a criação do 'Arraiá', a proposta é manter o caráter familiar da festa, com espaço para crianças, idosos e pessoas com deficiência (PCDs), além de proporcionar às entidades uma oportunidade de arrecadação para seus trabalhos ao longo do ano", ressaltou.

Os cheques foram destinados às seguintes instituições participantes do “Arraiá da Cidadania”: Associação Beneficente Evangélica; Associação de Apoio aos Portadores do Vírus HIV; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada); Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi-VR); Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais (Apadem); Associação de Proteção à Maternidade e Infância; Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); Associação Espírita Semeadores de Amor; Associação Laços de Amor; Casa da Criança e do Adolescente; Casa da Esp. Amélia Rodrigues; Casa Social Filhos da Luz; Centro Espírita A Caminho da Luz; Centro Espírita Cireneus; Centro Espírita Uma Luz em Meu Caminho; Programa de Inclusão Produtiva; Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos; Instituto Dagaz; Fundação Beatriz Gama (FBG); Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC); Grupo da Vida; Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementação Social; Lar dos Velhinhos; Lar Escola Recanto das Crianças; Lar Espírita Irmã Zilá; Legião da Boa Vontade (LBV); Projeto Nova Esperança Social Esportivo Cultural; Projeto Resgate; São Paulo Apóstolo; Sociedade São Vicente de Paulo e União Espírita de Advertência Fraternal.

"Parabéns a todos pelo sucesso do 'Arraiá da Cidadania', que tem esse caráter solidário, unindo Poder Público, entidades, voluntários e população em uma ação que, além de proporcionar lazer e alimentação a preços acessíveis, gera recursos para instituições que desenvolvem trabalhos essenciais para a comunidade de Volta Redonda", afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.