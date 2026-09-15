evento terá participação do cantor Jorge Guilherme - Foto: Divulgação/Light

evento terá participação do cantor Jorge GuilhermeFoto: Divulgação/Light

Publicado 15/09/2026 15:56

O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, em Volta Redonda , recebe nesta quinta-feira (17), das 19h às 20h30, um concerto sinfônico gratuito do projeto "Orquestra Light da Rocinha na Estrada: Encontros Musicais", que conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Com participação especial do cantor Jorge Guilherme, a apresentação é aberta a todos os públicos. A organização informa que não haverá distribuição de ingressos antecipadamente e o teatro está sujeito à lotação.

O repertório foi pensado especialmente para aproximar o público da música clássica de forma leve e divertida. O concerto abre com obras de Villa-Lobos, passa por trilhas sonoras de filmes conhecidos do grande público, entra na música popular brasileira e termina com "Cheia de Manias", do grupo Raça Negra. O resultado é uma experiência musical variada, em que o público reconhece boa parte das canções e se sente convidado a cantar e vibrar junto com a orquestra.

"É muito bom ver o público se reconhecendo nas músicas. A gente não toca só o repertório clássico, mistura com a música brasileira, e o público se identifica com o que está ouvindo. É isso que aproxima a plateia da orquestra", explica Henrique Machado, maestro da Orquestra Light da Rocinha

Além do espetáculo, a passagem da orquestra por Volta Redonda integra uma estratégia mais ampla de formação de plateia, aproximando estudantes, famílias e moradores do universo da música instrumental e valorizando a cena artística local por meio da participação de talentos da própria cidade.

“Pela segunda vez em Volta Redonda, a apresentação da ‘Orquestra Light da Rocinha na Estrada’ é mais um projeto cultural gratuito e de qualidade que trazemos para a população no nosso teatro”, reforça o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Orquestra

A Orquestra Light da Rocinha é formada por músicos oriundos de comunidades do Rio de Janeiro, com sede na Rocinha. Hoje são 45 integrantes, 100% vindos de projetos sociais, em uma formação majoritariamente feminina. O maestro Henrique Machado assina a regência da orquestra desde 2024.

Esta é a segunda edição do projeto. Em 2025, a primeira edição passou por 26 municípios do Rio de Janeiro onde a Light atua. Em 2026, a turnê chega a dez cidades, sempre em teatros, praças ou espaços públicos definidos em conjunto com as prefeituras, reforçando o compromisso de levar música de concerto a plateias que, em muitos casos, terão o primeiro contato com uma orquestra sinfônica ao vivo.