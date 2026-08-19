Volta Redonda - Em comemoração ao Mês do Estudante, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda e o Coro Infantojuvenil – ambos do projeto Volta Redonda Cidade da Música – vão apresentar nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 19h, o Concerto Especial Faces do Amor, que acontecerá no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal. A apresentação contará com a participação da soprano Juliana Franco e do barítono Johnny França, sob a regência e direção artística da maestra Sarah Higino.
No repertório, sucessos internacionais como “Endless Love”, de Lionel Ritchie, e “El Dia em Que me Quieras”, de Carlos Gardel, se unirão a canções brasileiras, dentre elas: “Eu sei que vou te amar”, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, e “Evidências”, de José Augusto e Paulo Sérgio Valle.
“Agosto é o mês de celebrar a força, a transformação e o futuro: o mês dos estudantes. E para homenagear essa juventude plural, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, solistas, o Coro Infantojuvenil, Coro Misto e os Sopros e percussão da Banda de Concerto se unem em um momento especial dedicado a explorar o sentimento mais universal de todos: o Amor”, conta a maestra Sarah Higino, que é a coordenadora do Volta Redonda Cidade da Música.
Durante a apresentação, os jovens músicos do projeto se unirão aos solistas convidados: a soprano Juliana Franco e o barítono Johnny França, com a proposta de, por meio da música, dar vida às diversas faces do amor, como Amor a Deus/Gratidão; Amor à Música; Amor à Natureza; Amor Romântico; e Amor ao Próximo.
“O amor é o afeto que acolhe, a amizade que apoia, a paixão que impulsiona e a empatia que transforma a sociedade. Por meio da música, convidamos os jovens a perceberem que amar também é compreender, respeitar e abraçar o outro. Que este concerto seja um espaço de escuta, sensibilidade e reflexão. Que cada estudante saia da apresentação inspirado a espalhar a face mais bonita do amor no seu dia a dia”, acrescentou a maestra Sarah Higino.
Confira o repertório da apresentação:
Amor a Deus/Gratidão – John Rutter: Look at the World
Amor à Música – Richard Rodgers: Dó, Ré, Mi Arr. David Ashbridge
Amor à Natureza – Heitor Villa Lobos: Melodia Sentimental Arr. David Ashbridge
Amor Romântico – Burt Bacharat: Close to You – Carlos Gardel: El Dia em Que me Quieras – Andrew Lloyd Weber: All I Ask You Arr. David Ashbridge – Leonard Bernstein: Balcony Scene Arr. David Ashbridge – Lionel Richie: Endless love
Amor ao Próximo – Michael Jackson: A Paz Arr. Tibor Fittel
Nossas Vozes, Nossas Canções – Vinicius de Moraes e Tom Jobim: Eu sei que vou te amar – Pixinguinha: Carinhoso – José Augusto e Paulo Sérgio Valle: Evidências Arrs. Tibor Fittel
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