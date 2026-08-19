Apresentação acontecerá no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Apresentação acontecerá no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro LaranjalFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 19/08/2026 11:44

Volta Redonda - Em comemoração ao Mês do Estudante, a Orquestra de Cordas de Em comemoração ao Mês do Estudante, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda e o Coro Infantojuvenil – ambos do projeto Volta Redonda Cidade da Música – vão apresentar nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 19h, o Concerto Especial Faces do Amor, que acontecerá no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal. A apresentação contará com a participação da soprano Juliana Franco e do barítono Johnny França, sob a regência e direção artística da maestra Sarah Higino.

No repertório, sucessos internacionais como “Endless Love”, de Lionel Ritchie, e “El Dia em Que me Quieras”, de Carlos Gardel, se unirão a canções brasileiras, dentre elas: “Eu sei que vou te amar”, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, e “Evidências”, de José Augusto e Paulo Sérgio Valle.

“Agosto é o mês de celebrar a força, a transformação e o futuro: o mês dos estudantes. E para homenagear essa juventude plural, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, solistas, o Coro Infantojuvenil, Coro Misto e os Sopros e percussão da Banda de Concerto se unem em um momento especial dedicado a explorar o sentimento mais universal de todos: o Amor”, conta a maestra Sarah Higino, que é a coordenadora do Volta Redonda Cidade da Música.

Durante a apresentação, os jovens músicos do projeto se unirão aos solistas convidados: a soprano Juliana Franco e o barítono Johnny França, com a proposta de, por meio da música, dar vida às diversas faces do amor, como Amor a Deus/Gratidão; Amor à Música; Amor à Natureza; Amor Romântico; e Amor ao Próximo.

“O amor é o afeto que acolhe, a amizade que apoia, a paixão que impulsiona e a empatia que transforma a sociedade. Por meio da música, convidamos os jovens a perceberem que amar também é compreender, respeitar e abraçar o outro. Que este concerto seja um espaço de escuta, sensibilidade e reflexão. Que cada estudante saia da apresentação inspirado a espalhar a face mais bonita do amor no seu dia a dia”, acrescentou a maestra Sarah Higino.

Confira o repertório da apresentação:

Amor a Deus/Gratidão

– John Rutter: Look at the World

Amor à Música

– Richard Rodgers: Dó, Ré, Mi

Arr. David Ashbridge

Amor à Natureza

– Heitor Villa Lobos: Melodia Sentimental

Arr. David Ashbridge

Amor Romântico

– Burt Bacharat: Close to You

– Carlos Gardel: El Dia em Que me Quieras

– Andrew Lloyd Weber: All I Ask You

Arr. David Ashbridge

– Leonard Bernstein: Balcony Scene

Arr. David Ashbridge

– Lionel Richie: Endless love

Amor ao Próximo

– Michael Jackson: A Paz

Arr. Tibor Fittel

Nossas Vozes, Nossas Canções

– Vinicius de Moraes e Tom Jobim: Eu sei que vou te amar

– Pixinguinha: Carinhoso

– José Augusto e Paulo Sérgio Valle: Evidências

Arrs. Tibor Fittel