Governo e entidade realizarão ações conjuntas para colaborar na diversificação da matriz econômica - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Governo e entidade realizarão ações conjuntas para colaborar na diversificação da matriz econômicaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/08/2026 14:12

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), e a Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares (Abrasel Sul Fluminense) fecharam uma parceria importante para ampliar o desenvolvimento dos setores de serviços, alimentação fora do lar, turismo e geração de emprego e renda no município.

A parceria foi firmada durante uma reunião realizada nessa segunda-feira (17), na SMDET, que teve a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré; da diretora de Turismo, Débora Cândido; da diretora de Projetos, Aridiane Martins, e da gerente-executiva da Regional Sul Fluminense da Abrasel, Carla Campello. A gerente explicou o objetivo da entidade em estreitar os laços com o governo municipal de Volta Redonda.

“Hoje apresentamos todos os benefícios que vão agregar valores aos bares, restaurantes e outras empresas do setor de alimentação fora do lar de Volta Redonda, para impulsionar esta importante engrenagem que a prefeitura possui”, disse Carla.

Projetos que serão desenvolvidos

O presidente da Abrasel Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu, contou que a parceria firmada entre a entidade e a Prefeitura de Volta Redonda será pautada em projetos práticos, que impactarão diretamente a cadeia produtiva dos setores envolvidos.

Segundo ele, já está sendo alinhada a criação de um banco de talentos direcionado para o setor interligado com a Abrasel, e também a presença da entidade em eventos realizados pela Prefeitura de Volta Redonda, como, por exemplo, a Rua de Compras, onde a Abrasel levará aos empreendedores e comerciantes informações pontuais sobre os benefícios que oferece a eles.

“A nossa meta é estarmos cada vez mais próximos do setor de alimentação fora do lar do município. Assim, traremos tudo o que o nosso sistema tem para somar a essa cadeia produtiva que fomenta a economia regional e local”, contou o Ricardo.

A entidade tem como um dos seus principais benefícios a representatividade do setor de alimentação fora do lar e também taxas diferenciadas em operações de crédito, débito e vouchers de empresas prestadoras de serviços de ticket de refeição; parceria exclusiva com uma empresa prestadora de serviços de saúde; além de assessoria jurídica, contábil e tributária e também nutricional especializada.

Além destas vantagens, foi anunciada a criação do guia digital “Onde Comer em Volta Redonda”, que ficará disponível no site Turismo em Volta – criado e fomentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O secretário da SMDET, Sérgio Sodré, afirmou que Volta Redonda possui grande necessidade de ampliar a sua matriz econômica e que todos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo trabalham intensamente para potencializar, no cenário econômico local, setores como o comércio, serviços e o turismo.

“Entendemos que Volta Redonda necessita de uma melhor diversificação da sua matriz econômica. Uma das nossas estratégias para alcançar esse objetivo passa pelo turismo, e essa parceria com a Abrasel será muito importante, porque beneficiará os setores ligados a essa área”, afirmou o secretário.

Fortalecimento do Turismo

Ciente da necessidade de uma virada de chave para potencializar o crescimento econômico de Volta Redonda, Sérgio Sodré crê que fomentar o turismo de forma mais abrangente será uma das ferramentas para conduzir ao caminho do sucesso este processo, que agora tem a Abrasel Sul Fluminense como parceira.

“Em Volta Redonda temos consolidado um turismo de negócios, assim como um forte setor de comércio, serviços e saúde. A intenção com essa parceria é consolidar cada vez mais o município neste setor, desenvolvendo uma importante área, que é a de alimentação fora do lar, e essa parceria com a Abrasel é fundamental para que isso aconteça”, finalizou Sodré.